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Sakarya Üniversitesi ve IMSciences arasında akademik iş birliği protokolü

SAÜ ile Pakistan merkezli IMSciences, eğitim ve araştırma odaklı kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı; ortak projeler ve akademik değişimler planlanıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sakarya Üniversitesi ve IMSciences arasında akademik iş birliği protokolü

Sakarya Üniversitesi ve IMSciences arasında akademik protokol

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirme çerçevesinde Pakistan’da faaliyet gösteren Institute of Management Sciences (IMSciences) ile eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolüne imza attı. Anlaşma, iki kurum arasında uzun vadeli akademik etkileşim ve ortak çalışmaların temelini oluşturmayı hedefliyor.

Protokol imza törenine SAÜ adına ev sahipliği yapan Rektör Prof. Dr. Hamza Al ile IMSciences adına Rektör Prof. Dr. Usman Ghani ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Shafiullah Jan katıldı. SAÜ heyetinde ayrıca İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Hakan Aslan ve İslam İktisadı ve Finans Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abidullah Khan yer aldı.

protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol kapsamında taraflar ortak araştırma ve yayın çalışmaları, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak konferans ve kongre düzenlenmesi gibi alanlarda iş birliği yapılmasını kararlaştırdı. Anlaşma, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak proje geliştirmeyi ve akademik etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

rektörlerin değerlendirmeleri:

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının bu tür iş birliklerine güç verdiğini belirterek, protokolün her iki üniversite için yeni akademik çalışmaların ve kalıcı ortaklıkların başlangıcı olacağına inandığını ifade etti. Al, ayrıca araştırma üniversitesi olarak SAÜ'nün bilimsel birikimini uluslararası iş birlikleriyle daha geniş bir alana taşımayı önemsediklerini vurguladı.

IMSciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani ise misafirperverlik için SAÜ'ye teşekkür ederek, kurumlarının uluslararası iş birliklerine önem verdiğini ve İngiltere ile Türkiye'deki çeşitli ortak çalışmalardan edindikleri deneyimlerle Sakarya Üniversitesi ile de başarılı projelere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Tören, teşekkür ve iyi dileklerle sona erdi; her iki üniversite de imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek akademik iş birliğinin somut sonuçlar doğurmasını temenni etti.

USMAN GHANİ VE HAMZA AL (SOLDAN SAĞA)

USMAN GHANİ VE HAMZA AL (SOLDAN SAĞA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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