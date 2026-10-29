Dolar 49,8341 +0,06%
Euro 55,6691 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.482,19 -0,14%
EUR/USD 1,1150 -0,07%
Brent Petrol 110,08 -1,40%
--°

Ahlat'ta cumhuriyet coşkusu 103. yıl kutlamaları tamamlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 29 Ekim törenlerinde Kaymakam Özgür Kaya'nın konuşması, öğrenci gösterileri, korolar ve ödül töreniyle Cumhuriyetin 103. yılı kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ahlat'ta cumhuriyet coşkusu 103. yıl kutlamaları tamamlandı

Ahlat'ta 29 Ekim kutlamaları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı resmi törenlerle ve halkın katılımıyla kutlandı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

kaymakamın konuşması:

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasında Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmadığını, milletin bağımsızlığını ve egemenlik ilkesini dünyaya ilan eden tarihî bir kavram olduğunu söyledi. Kaymakam Kaya, 23 Nisan 1920, 30 Ağustos 1922 ve 29 Ekim 1923 tarihlerini anarak Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyetin kurumsallaştığını; bu kazanımın egemenlik ilkesinin, yani Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışının devlet yönetiminde hayat bulmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

öğrenci gösterileri ve ödül töreni:

Konuşmanın ardından program öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterileri, Cumhuriyet Bayramı röportajları, okul korosunun seslendirdiği şarkılar, şiir dinletileri ve halk oyunları ile sürdü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi ve kutlama programı bu törenlerle sona erdi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullarda Cumhuriyet coşkusu: hatıra köşesi ve gösteriler ilgi çekti
images

Miniklerden cumhuriyet’e dizelerle anlamlı hediye:
images

Şahinkaya'da gençler ve aileleriyle birliktelik içinde 29 ekim coşkusu
images

Manisa’da koridorlardan sahnelere: öğrenciler cumhuriyeti coşkuyla sahneledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

MHP Manisa'da geçmişle bugün aynı sofrada buluştu

Karpuzlu'da 29 Ekim coşkusu öğrencilerin gösterileriyle sahne aldı

Gece yarısı sanayi sitesinde sızarken yakalanan şüpheli tekel ürünleriyle bulundu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek