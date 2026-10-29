Ahlat'ta cumhuriyet coşkusu 103. yıl kutlamaları tamamlandı

Ahlat'ta 29 Ekim kutlamaları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı resmi törenlerle ve halkın katılımıyla kutlandı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

kaymakamın konuşması:

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasında Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmadığını, milletin bağımsızlığını ve egemenlik ilkesini dünyaya ilan eden tarihî bir kavram olduğunu söyledi. Kaymakam Kaya, 23 Nisan 1920, 30 Ağustos 1922 ve 29 Ekim 1923 tarihlerini anarak Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyetin kurumsallaştığını; bu kazanımın egemenlik ilkesinin, yani Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışının devlet yönetiminde hayat bulmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

öğrenci gösterileri ve ödül töreni:

Konuşmanın ardından program öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterileri, Cumhuriyet Bayramı röportajları, okul korosunun seslendirdiği şarkılar, şiir dinletileri ve halk oyunları ile sürdü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi ve kutlama programı bu törenlerle sona erdi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI.