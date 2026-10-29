Emet'te minikler Bed-i Besmele ile Kur'an yoluna ilk adımı attı

Emet'te küçük öğrenciler 2026-2027 eğitim yılına Bed-i Besmele ile başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören minikler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı kapsamında düzenlenen Bed-i Besmele programıyla Kur'an-ı Kerim ile ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik, kursiyer çocukların Kur'an öğrenme yolculuğuna başlaması açısından sembolik ve duygusal bir anlam taşıdı.

programda duygusal anlar:

Program boyunca miniklerin heyecanı, mutluluğu ve merakı ön plandaydı. Kur'an'ın manevi atmosferiyle tanışan çocuklar, aileleri ve öğreticilerinin eşliğinde bed-i besmele ile eğitim serüvenine adım attı. Gösterilen ilgi ve sevgi, katılımcıların yüzüne yansıyan coşkuya yansıdı.

müftülükten teşekkür ve temenni:

Emet İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yavrularımızın bu kutlu yola ilk adımı atmasında büyük bir özveriyle çalışan kıymetli Kur’an kursu öğreticilerimize, hocalarımıza, programımızı yalnız bırakmayan değerli velilerimize ve tüm misafirlerimize en kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Miniklerimizin ilim yolculuğu daim, bahtları açık olsun".

Etkinlik, ailelerin çocuklarının eğitimine ortak olduğu sıcak bir ortamda tamamlandı ve Bed-i Besmele geleneğinin yeni nesilde yaşatılmasına yönelik kararlılığı bir kez daha gösterdi.

EMET’TE MİNİKLERİN KUR’AN YOLCULUĞU BED-İ BESMELE İLE BAŞLADI