Okullarda Cumhuriyet coşkusu: hatıra köşesi ve gösteriler ilgi çekti

Cumhuriyet köşesi yoğun ilgi gördü:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla okullarda düzenlenen etkinlikler büyük ilgi topladı. Dört Eylül İlkokulu'nda hazırlanan Cumhuriyet köşesi, hem öğrenciler hem öğretmenler tarafından fotoğraf çekimi için tercih edildi. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin sıraya girdiği köşe, gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Okul koridorlarına yerleştirilen temsili objeler ve pano düzenlemeleri, katılımcılara Cumhuriyetin kuruluşunu anımsatan bir atmosfer sundu. Öğrenciler hazırladıkları kostümler ve hazırlıklarla köşeyi tamamlayarak etkinliğin görsel çekiciliğini artırdı.

Gösteriler izleyiciden tam not aldı:

Sarıgöl Ahmetağa Neslihan Urgancı İlkokulu'nda düzenlenen törende ise öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı. Sahne performansları ve birlikte icra edilen sunumlar programı izleyenlerden bolca alkış aldı.

Programın ardından konuşan Okul Müdürü Ahmet Balamutcu, törenlerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Balamutcu, okulun Cumhuriyet Bayramı coşkusunu her kesime yansıtmayı amaçladığını belirtti.

Okullarda ortak coşku ve katılım:

Sarıgöl'deki okullarda gerçekleştirilen diğer etkinlikler de öğretmenler, öğrenciler ve izleyicilerin katılımıyla sürdü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenler, Cumhuriyet bilincinin pekiştirilmesine yönelik görsel ve sanatsal öğelerle zenginleştirildi.

Etkinlikler boyunca kaydedilen yoğun katılım, yerel okulların toplumsal değerleri yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusundaki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ OKULLARDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANIRKEN, DÖRT EYLÜL İLKOKULUNDA HAZIRLANAN CUMHURİYET KÖŞESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU. HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER KÖŞEDE SIRAYA GİRDİ. ÖĞRETMEN ALİ VE NURTEN ŞENYİĞİT ÇİFTİ DE FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER ARASINDA YER ALDI.