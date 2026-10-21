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Adana’da yol kenarlarına dökülen atıklar tarlaları ve yaşamı tehdit ediyor

Yüreğir'in Koza ve Güzelevler mahallelerinde yol kenarına dökülen ve yakılan atıklar, tarlaları, hava kalitesini ve yaşamı tehdit ediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana’da yol kenarlarına dökülen atıklar tarlaları ve yaşamı tehdit ediyor

tarlaların yanı başında biriken atıklar üretimi zorluyor:

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza ve Güzelevler mahallelerinde, yol kenarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen atıklar kısa sürede çoğaldı. Sümbül ve Bahar caddeleri boyunca oluşan atık yığınları, doğrudan tarımsal üretim yapılan alanların dibine istifleniyor ve bölgedeki üreticilerin işini zorlaştırıyor. Çiftçiler, atıkların tarım alanlarına doğrudan temasından kaynaklanan risklere dikkat çekiyor.

Atıkların bir kısmı yakılıyor; bu durum hem havayı kirletiyor hem de yangın tehlikesini artırıyor. Bölge halkı ve tarla sahipleri, artan duman ve koku nedeniyle sağlık sorunlarından yakınırken, üretimin sürdürülebilirliği tehlikeye giriyor.

çiftçilerin tepkisi ve belediye sorumluluğu:

Tarla sahipleri defalarca uyarıda bulunduklarını belirtiyor, ancak kent yönetiminden herhangi bir müdahale görmediklerini söylüyorlar. Bölge halkı Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin alanda temizlik yapmamasını ve önlem almamasını eleştiriyor; bu durum yerel halkta büyük bir tepkiye yol açmış durumda.

Çiftçiler kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Birçok tarla sahibi, iş makinesi kiralayıp atıkları kaldırıyor; ancak bu yöntem hem maliyetli hem de sürdürülebilir değil. Atıkların sürekli olarak aynı noktalara dökülmesi, tarım alanlarında kalıcı zarar yaratma riski taşıyor.

üreticilerin anlatımı ve acil talepler:

Tarla sahiplerinden Günay Acımış, bölgeye bamya, lahana ve marul diktiğini, tanımadıkları kişilerin moloz ve pislik döktüğünü ifade ediyor. Acımış, 'Defalarca uyarmamıza rağmen kimse bize yardımcı olmuyor' diyerek hem üretim hem de yaşam koşullarındaki zorluğu özetliyor. Atıkların yarattığı hava kirliliği ve yakılma alışkanlığı nedeniyle yangın riski ve sağlık endişeleri arttı.

Bir diğer tarla sahibi Güven Şeker ise kimyasal maddelerin de atıldığına dikkat çekerek, 'Atıkları buraya atıyorlar ve yakıyorlar' ifadelerini kullanıyor. Şeker, bölgeye farklı kişilerin gelip atık bıraktığını, sakinlerin müdahaleden çekindiğini belirtiyor ve alana müdahale edilmesini talep ediyor.

Çiftçilerin ortak talebi, atık dökümünü engelleyecek denetimlerin artırılması, düzenli temizlik çalışmaları ve alanda kalıcı önlemler alınmasıdır. Aksi takdirde hem tarımsal üretim zarar görecek hem de bölge halkının yaşam kalitesi düşecektir.

Sonuç olarak, Yüreğir'de görülen atık yığınları yalnızca yerel üreticilerin değil, çevrede yaşayan herkesin sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor; yetkililerden hızlı ve etki alanı geniş müdahaleler bekleniyor.

ADANA&#039;DA TARIMSAL ÜRETİM YAPILAN TARLALARIN HEMEN YANI BAŞINA İSTİFLENEN VE YAKILAN ATIKLAR HEM...

ADANA'DA TARIMSAL ÜRETİM YAPILAN TARLALARIN HEMEN YANI BAŞINA İSTİFLENEN VE YAKILAN ATIKLAR HEM TARLA SAHİPLERİNİ HEM DE ÇEVREDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI CANINDAN BEZDİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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