Adana'nın kuzey ilçelerinde termometreler eksiye indi

Toroslar'ın karı sıcaklıkları aşağı çekti

Toros Dağları'na düşen kar yağışıyla birlikte, Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da hava sıcaklıkları belirgin şekilde azaldı. Kentin kuzey ilçelerinde ölçülen değerler, mevsim normallerinin altına indi ve soğuk hava yerleşmeye başladı.

İlçelerden ölçümler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Tufanbeyli ilçesinde sıcaklık -7,1 derece olarak ölçüldü; bu veri, bölgenin yüksek kesimlerinde soğuk havanın etkili olduğunu gösteriyor.

Pozantıda sıcaklık -3 derece, Aladağda -2 derece olarak kaydedildi. Diğer ilçelerde de eksi değerler izlendi; Saimbeylide -0,8 derece, Kozanda -0,6 derece ve Fekede -0,4 derece ölçüldü.

Bu ölçümler, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının çevrede soğuk hava dalgası oluşturduğunu ve Adana'nın geneline yayılabilecek düşük sıcaklık riskine işaret ediyor. Yetkililer ve vatandaşlar, özellikle yüksek rakımlı yerleşimlerde oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞI-7,1 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ.