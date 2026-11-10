Elazığ’da gençlerin sesiyle Atatürk’e saygı

Elazığ’da 10 Kasım anma programı

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı anıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

etkinlik akışı:

Program kapsamında öğrenciler tarafından okunan şiirlerin yanı sıra, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi sunuldu. Etkinlikte ayrıca Atatürk'ün vefatının yurtiçi ve yurtdışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve bir oratoryo gösterisi sergilendi. Öğrenci üretimlerinin öne çıktığı program, genç neslin anma kültürüne aktif katılımını yansıttı.

protokol ve ödül töreni:

Törene Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin ile diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ BÜNYAMİN EROĞLU KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİNDE PROGRAM DÜZENLENDİ