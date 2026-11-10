Taahhütten uygulamaya: COP31 başkanı Murat Kurum'dan somut eylem çağrısı

COP31 paneli: taahhütten eyleme vurgu:

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki "Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde Özel Sektörün ve Politikanın Rolü" panelinde hükümetler, uluslararası kurumlar ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Programa COP31 başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol katıldı.

Panelde yenilenebilir enerji yatırımları, elektrifikasyon, fosil yakıtlardan uzaklaşma, iklim finansmanı ve özel sektörün sorumlulukları ön plana çıktı. Katılımcılar, geçmiş COP süreçlerinde verilen taahhütlerin somut projelere dönüştürülmesinin gerekliliğini yineledi.

Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji:

John Kerry, elektrifikasyonun faydalarını ve sınırlarını anlatarak ısı pompaları ve elektrikli araçların verimliliğine dikkat çekti. Kerry, "Elektrifikasyon yalnızca arkasındaki elektrik üretimi kadar temiz olabilir" diyerek elektrifikasyonun yenilenebilir enerji ile desteklenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Kerry, Uluslararası Enerji Ajansı hesaplamalarına atıfla elektrik sektöründeki emisyonların yüzde 75 azaltılması gerektiğini iletti.

Dr. Fatih Birol ise elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının şu an yüzde 23 olduğunu ve COP31 sürecinde bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefinin yatırımcılara güçlü bir mesaj göndereceğini söyledi. Birol, son dönemde yenilenebilir yatırımlarının hızlandığını, yeni kurulan enerji santrallerinin yüzde 79'unun yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve güneş enerjisinin başı çektiğini aktardı.

Birol ayrıca elektrikli otomobil satışlarının son dokuz ayda, Çin hariç olmak üzere, yüzde 60 arttığını belirterek elektrifikasyonun yalnızca çevresel değil, aynı zamanda enerji güvenliği açısından da stratejik bir tercih haline geldiğini ifade etti.

Finansman, uygulama ve güvenlik perspektifi:

Murat Kurum panelde, bugüne kadar verilen taahhütlerin artık uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, "Artık söz bitti. Artık uygulama zamanı" sözleriyle COP31 başkanlığı olarak sonuç odaklı bir süreç istediklerini açıkladı. Kurum, COP'larda kabul edilen kararların somut sonuçlara dönüşmesi için 10 başlıkta eylem gündemi oluşturduklarını; sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, yeşil sanayileşme, dirençli şehirler ve ulaşımın bunlar arasında olduğunu belirtti.

Kurum, fosil yakıtların kullanımını azaltmak için elektrifikasyonun artırılması gerektiğini belirterek 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi koyduklarını söyledi. Ayrıca 2035'e kadar binalardaki enerji yoğunluğunu yüzde 25 azaltma, atık miktarını yüzde 50 düşürme ve imalat sektöründe yeniden kullanılan malzeme oranını yüzde 15'e çıkarma hedefleri açıklandı. Kurum, iklim finansmanına ilişkin 1,3 trilyon dolar'lık taahhüdün hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Al Gore, küresel ısınmanın etkilerine karşı acil hareket çağrısı yaptı; fosil yakıtların aşamalı terkini tartışmaya taşıdı ve desteklerin kaldırılması gerektiğini savundu. Gore, "İnsanlık olarak yaptığımız şey kelimenin tam anlamıyla delilik" sözleriyle mevcut eğilimlerin sürdürülemezliğini ortaya koydu ve fosil yakıtları nihai metinlerde ele almanın önemini vurguladı.

Kurum ayrıca iklim değişikliğinin milli güvenlik boyutuna dikkat çekti; enerji ve gıda alanlarında ülkelerin kendi kendine yeterliliğinin kritik olduğunu, aksi takdirde savunma harcamalarının anlamını yitireceğini belirtti. Kurum, bugün yapılmayan yatırımların gelecekte 10-15 kat daha maliyetli olacağı uyarısında bulundu.

Panel, taahhütlerin somut finansman mekanizmaları, yatırım sinyalleri ve özel sektörün rolünü güçlendirecek uygulama adımları üzerinde odaklanarak sona erdi. Katılımcılar, COP31'in yatırımcılara net mesajlar göndermesi ve verilen sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini yineledi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM