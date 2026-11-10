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Antalya, Metropolis MITI ile kentleri iklim eylemine hazırlıyor

COP31'te imzalanan anlaşmayla Antalya'da kurulacak MITI, Metropolis işbirliğiyle kentlerin iklim dayanıklılığı ve proje kapasitesini güçlendirecek.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya, Metropolis MITI ile kentleri iklim eylemine hazırlıyor

Antalya'da Metropolis MITI ile kentlerde eylem ve eğitim odağa alındı

Antalya'nın ev sahipliğinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, açılış töreninin ardından düzenlenen paneller ve uluslararası iş birlikleriyle devam ediyor. Konferansın ilk gününde Dirençli Şehirler G2 Hub alanındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda Metropolis organizasyonuyla önemli bir iş birliği imzası atıldı.

MITI için imzalar atıldı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Metropolis arasında, Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi MITI Antalya için iş birliği anlaşması yapıldı. İmzayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer gerçekleştirdi. Anlaşma, Antalya'yı uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra uygulamalı proje geliştirme merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

kentlerin sorumlulukları ve yerel odaklı yaklaşım:

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, iklim değişikliğiyle mücadelenin yerel yönetimlerin temel görevi olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Dünyanın dört bir yanında iklim hedeflerini, azaltım senaryolarını ve uzun vadeli taahhütleri tartışıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin sonuçları... çoğu zaman ilk olarak bir mahallenin sokağında, bir ailenin suya erişiminde, bir çiftçinin tarlasında, bir çocuğun soluduğu havada hissediliyor" sözleriyle kentlerin gündelik yaşam üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Özdemir ayrıca belediyenin iklim stratejilerine dair somut hedefleri paylaştı: 2022'de hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışmaların temel dayanağını oluşturuyor ve Antalya'nın 2050 yılı karbon nötr hedefi yönünde ulaşımdan su yönetimine, atık yönetiminden iyi tarım uygulamalarına kadar çok taraflı adımlar atılıyor. Belediye çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 32 ödülle taçlandırıldığı belirtildi.

bilgiyi proje haline dönüştürme hedefi:

MITI Antalya'nın amaçları arasında kentlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, iklim dayanıklılığı, iklim finansmanına erişim, sürdürülebilir turizm, proje geliştirme ve kapsayıcı kent politikaları alanlarında uygulayıcıları bir araya getirmek bulunuyor. Özdemir, merkezin Seul'de Ekim ayında duyurulan uluslararası ağa katılımının ardından çalışmalara hız verileceğini ve "biz yalnızca bilgi aktaran değil, bilgiyi uygulanabilir projelere dönüştüren bir merkez oluşturmak istiyoruz" şeklinde hedefi özetledi.

MITI Antalya aracılığıyla planlanan adımlar arasında ortak eğitim programları, uzman değişimleri ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesi yer alıyor; belediye bu adımı COP31 sonrasında da sürecek güçlü bir iş birliği başlangıcı olarak değerlendiriyor.

paviliyonda panel ve uygulama örnekleri:

COP31'in ilk gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda "Antalya'nın Çevre Dostu Çiftçi Kartı Uygulaması ve Farkındalık" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da yer aldı; sürdürülebilir tarım ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması ve halkta çevre bilincinin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Aynı alanda gerçekleşen "Metropoliten İklim Liderliği Diyaloğu: COP31'ten Kent Eylemine - Liderlik, Ortaklıklar ve Uygulama" adlı panel ise Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer'in moderatörlüğünde farklı kentlerden yerel yönetim temsilcilerini buluşturdu. Panelde kentlerin iklim eylemlerinde liderlik rolleri, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi ve küresel hedeflerin yerelde somut projelere dönüştürülmesi ele alındı.

Bu etkinlikler ve MITI anlaşması, Antalya'nın COP31 sürecindeki görünürlüğünü artırırken, kent temelli çözümlerin ve uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE METROPOLİS ARASINDA, İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI. İMZALARI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE METROPOLİS ARASINDA, İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI. İMZALARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR İLE METROPOLİS GENEL SEKRETERİ JORDİ VAQUER ATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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