Terme'nin sülün mirası doğaya geri döndü

Samsun'un Terme ilçesinde, yaban hayatının desteklenmesi amacıyla yetiştirilen sülünler doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda 150 sülün Terme Gölardı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salındı.

salımın amacı ve yöntemi:

Salım, yaban hayattaki sülün popülasyonunun artırılmasını hedefliyor. Tekkeköy Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda özenle yetiştirilen kuşlar, uygun habitatlara bırakılarak doğal çoğalma süreçlerine destek verilecek. Çalışma; koruma, ekosistem dengesi ve bölgesel biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise uygulamanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Terme, sülün denildiğinde akla gelen önemli merkezlerden biridir. Bu değerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Sülünün doğal yaşam alanlarında çoğalmasına katkı sağlayan bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Terme’nin doğasını, yaban hayatını ve doğal zenginliklerini koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

görüşme ve katılımcılar:

Programın ardından DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şenol Kul ile bir araya geldi. Görüşmede Amazon Tabiat Parkı'na yönelik yapılabilecek yatırımlar ve bölgede gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Programa DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Terzioğlu, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DKMP Terme Şefi Samet Yılmaz ve teknik personel katıldı.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL