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Adilcevaz tarlalarında yeni buğday sezonu umutla başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçiler traktörleriyle buğday ekimine başladı; üreticiler verimli bir hasat için yağış ve hava koşullarına umut bağlıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adilcevaz tarlalarında yeni buğday sezonu umutla başladı

Adilcevaz’da sezonun ilk ekimleri yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçiler, yeni üretim sezonu için tarlalarını hazırlayarak buğday tohumlarını toprağa verdi. Sabahın erken saatlerinde traktörleriyle tarlaların yolunu tutan üreticiler, hem toprak işleme hem de ekim çalışmalarını aynı yoğunlukta sürdürüyor.

çalışmaların seyri:

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemi nedeniyle Adilcevaz tarlarında hareketlilik yaşanıyor. İlçenin verimli arazilerinde gerçekleştirilen ekimlerle birlikte çiftçiler önümüzdeki yılın hasadı için umutlu bir sezonun başlangıcını ilan etti. Yerel üreticiler, ekimlerin verimliliği için yeterli yağış ve uygun hava koşullarına ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.

üreticinin beklentisi:

Çiftçiler, artan girdi maliyetlerine rağmen üretime devam ederek bereketli bir sezon hedefliyor. Rahmi Kış, "İlçede önemli bir üretim kalemine sahip olan buğday, hem çiftçilerin gelirinde hem de bölge ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Üreticiler, artan girdi maliyetlerine rağmen üretime devam ederek bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor" dedi. Yetkililer, hava ve toprak şartlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde ekim çalışmalarının hız kazanmasını bekliyor.

BİTLİS&#039;İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLER, YENİ ÜRETİM SEZONU İÇİN TARLALARINI HAZIRLAYARAK BUĞDAY...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ÇİFTÇİLER, YENİ ÜRETİM SEZONU İÇİN TARLALARINI HAZIRLAYARAK BUĞDAY TOHUMLARINI TOPRAKLA BULUŞTURMAYA BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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