Dolar 49,6235 +0,01%
Euro 55,9127 +0,19%
Bist 11.565,73 -0,10%
Altın Gram 6.565,36 -0,84%
EUR/USD 1,1246 +0,10%
Brent Petrol 111,59 +2,55%
--°

Adilcevaz'da Arin Gölü için sürdürülebilir koruma ve revizyon çalıştayı

Adilcevaz'da düzenlenen çalıştay, Arin Gölü'nün korunması, çevresel sorunların değerlendirilmesi ve planların ihtiyaçlara göre revize edilmesini hedefledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adilcevaz'da Arin Gölü için sürdürülebilir koruma ve revizyon çalıştayı

Arin Gölü revize çalıştayı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal ve ekolojik önemiyle öne çıkan Arin Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla düzenlenen "Arin Gölü Revize Çalıştayı"nda, gölün mevcut durumu ve geleceğe taşınmasına yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Etkinlik, göl çevresindeki hassas dengelerin korunmasına ve bölgesel planların yeniden değerlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve odak alanları:

Çalıştaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü ile birlikte Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Bingöl üniversiteleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ Bitlis 173. Şube Müdürlüğü, Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitlis İl Özel İdaresi temsilcileri katıldı. Katılımcılar, gölün doğal yapısının korunması, mevcut çevresel sorunların tespiti ve bilimsel temelli müdahale gereksinimleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Beklenen sonuçlar ve yol haritası:

Toplantıda, Arin Gölü çevresinde sürdürülebilir turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve altyapı planlarının çevresel hassasiyetler gözetilerek revize edilmesi konuları öne çıktı. Katılımcılar, mevcut plan ve projelerin ihtiyaçlara göre güncellenmesi; izleme, koruma ve yerel paydaşların katılımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde öneriler paylaştı.

Çalıştayın, Arin Gölü'nün doğal dengesinin korunmasına ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sunması, alınan önerilerin yerel ve bölgesel planlamaya yansıtılması bekleniyor. Adilcevaz için önemli bir değerlendirme platformu olan etkinlik, gölün gelecek nesillere aktarılması amacıyla atılacak adımların şekillenmesine zemin hazırladı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE, DOĞAL GÜZELLİĞİ VE EKOLOJİK ÖNEMİYLE ÖNE ÇIKAN ARİN GÖLÜ’NÜN...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE, DOĞAL GÜZELLİĞİ VE EKOLOJİK ÖNEMİYLE ÖNE ÇIKAN ARİN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE GELECEĞE DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI AMACIYLA ‘ARİN GÖLÜ REVİZE ÇALIŞTAYI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Pazarının kalbinde bir çınar: yerel belleğin yaşayan simgesi
images

Doğu'da öğleden sonra sağanak uyarısı: sürücüler sis ve görüşe dikkat
images

Gölbaşı'nda toplanan şişelerle çevre bilinci vurgulandı
images

Kovayı alıp ormana akın: Kastamonu'da kanlıca bolluğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erhürman’dan net çağrı: dönüşümlü başkanlığı şartsız kabul etsin, üçlü görüşmeye hemen katılırım

İki taraflı boyun diseksiyonu ile altı saatlik ameliyat sonucu dil tümörü çıkarıldı

Mezitler'de türbin kanatlarının taşınması sırasında yol trafiğe kapatıldı

Dirençli meme kanserinde CDK7 hedefiyle yeni tedavi kapısı aralanıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi