Adilcevaz'da Arin Gölü için sürdürülebilir koruma ve revizyon çalıştayı

Arin Gölü revize çalıştayı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğal ve ekolojik önemiyle öne çıkan Arin Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla düzenlenen "Arin Gölü Revize Çalıştayı"nda, gölün mevcut durumu ve geleceğe taşınmasına yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Etkinlik, göl çevresindeki hassas dengelerin korunmasına ve bölgesel planların yeniden değerlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve odak alanları:

Çalıştaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü ile birlikte Van Yüzüncü Yıl, Bitlis Eren ve Bingöl üniversiteleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ Bitlis 173. Şube Müdürlüğü, Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitlis İl Özel İdaresi temsilcileri katıldı. Katılımcılar, gölün doğal yapısının korunması, mevcut çevresel sorunların tespiti ve bilimsel temelli müdahale gereksinimleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Beklenen sonuçlar ve yol haritası:

Toplantıda, Arin Gölü çevresinde sürdürülebilir turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve altyapı planlarının çevresel hassasiyetler gözetilerek revize edilmesi konuları öne çıktı. Katılımcılar, mevcut plan ve projelerin ihtiyaçlara göre güncellenmesi; izleme, koruma ve yerel paydaşların katılımını artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde öneriler paylaştı.

Çalıştayın, Arin Gölü'nün doğal dengesinin korunmasına ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sunması, alınan önerilerin yerel ve bölgesel planlamaya yansıtılması bekleniyor. Adilcevaz için önemli bir değerlendirme platformu olan etkinlik, gölün gelecek nesillere aktarılması amacıyla atılacak adımların şekillenmesine zemin hazırladı.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE, DOĞAL GÜZELLİĞİ VE EKOLOJİK ÖNEMİYLE ÖNE ÇIKAN ARİN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE GELECEĞE DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI AMACIYLA ‘ARİN GÖLÜ REVİZE ÇALIŞTAYI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.