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Adilcevaz'da ceviz rekoltesi için umutlu bekleyiş

Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz'da ince kabuklu, aromalı ceviz çeşitleriyle üreticiler bu yıl yağış ve bakım sayesinde rekolte artışı bekliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adilcevaz'da ceviz rekoltesi için umutlu bekleyiş

Adilcevaz'da ceviz rekoltesi için umutlu bekleyiş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yeni sezon öncesi ceviz üreticileri, yüksek verim beklentisiyle hasada hazırlanıyor. Van Gölü kıyısında ve Süphan Dağı eteklerinde yetişen cevizler; ince kabuklu, iri ve dolgun iç yapısı, belirgin aroması ve yüksek yağ oranıyla talep görüyor. İlçede özellikle "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" çeşitleri öne çıkıyor.

coğrafya ve çeşitlerin önemi:

Adilcevaz'ın kendine özgü iklimi ve toprak yapısı, yerel üretim kültürüyle birleşince ceviz veriminde kaliteyi destekliyor. Üreticiler, ağaçların bulunduğu sahaların Van Gölü'ne yakınlığı ve Süphan Dağı eteklerinin mikroikliminin ürünün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bu özellikler, ilçeden Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen cevizlere olan talebi canlı tutuyor.

üretici beklentisi ve yürütülen çalışmalar:

Üretici Vahit Alkan, geçen yıl yaklaşık 70 bin ağaçtan 6 bin tonun üzerinde ürün alındığını hatırlatarak, bu yıl yağışların yeterli olmasının verimi artıracağını söyledi. Yetkililer ise bahçelerde yürütülen bakım çalışmaları ve hastalıklarla mücadele programlarının verimde önemli artış sağladığını vurguluyor. Bu uygulamalar sayesinde üreticiler, hem ağaç sağlığını korumayı hem de birim alandan alınan ürünü yükseltmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak Adilcevaz cevizinde beklenen verim artışı, bölge ekonomisine olumlu katkı ve tedarik zincirinde hareketlilik anlamına geliyor; üreticiler hasat dönemine umutlu giriyor.

BİTLİS&#039;İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YENİ SEZON ÖNCESİ ÜRETİCİLER YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YENİ SEZON ÖNCESİ ÜRETİCİLER YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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