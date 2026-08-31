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Adilcevaz'da desteğiyle yeniden uçan karga kasabın sadık misafiri oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kasabın iyileştirdiği karga, her gün işyerini ziyaret eden ve etle beslenen sadık bir misafir haline geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adilcevaz'da desteğiyle yeniden uçan karga kasabın sadık misafiri oldu

Adilcevaz'da kasap ve karganın hikâyesi:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 40 yılı aşkın süredir kasaplık yapan Turan Zeybek, yaklaşık bir hafta önce iş yerinin önünde hasta halde bulduğu bir kargayı iyileştirdi. Zeybek, bitkin kuşa et verip bakım yaparak kısa sürede sağlığına kavuşmasını sağladı.

iyileşme ve günlük ziyaretler:

O günden sonra karga, dükkâna düzenli olarak gelmeye başladı. Kuş, günün belirli saatlerinde uğradığı dükkânda kendisine sunulan etleri afiyetle yiyor ve Zeybek'i tanıdı.

Karganın dükkâna gelme sıklığı çevredeki dikkatleri çekiyor; günde 2-3 kez ziyarette bulunuyor ve kasabın günlük müdavimi hâline geldi.

çevredeki ilgi ve kasabın yorumu:

Çevredeki vatandaşlar, kasap ile karga arasındaki sıra dışı iletişimi ilgiyle izliyor. Zeybek, karganın artık dükkanının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir hafta önce geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder"

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE KASAPLIK YAPAN TURAN ZEYBEK’İN İYİLEŞTİRDİĞİ HASTA KARGA, DÜKKÂNIN...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE KASAPLIK YAPAN TURAN ZEYBEK’İN İYİLEŞTİRDİĞİ HASTA KARGA, DÜKKÂNIN GÜNLÜK MÜDAVİMİ HÂLİNE GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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