Adilcevaz'da dolu cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü

Adilcevaz'ta dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ani ve yoğun yağış, ilçe merkezinde günlük yaşamı aksattı ve dışarıda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kısa süreli yoğun yağış ve etkileri:

Yağışın başlamasıyla birlikte birçok kişi kapalı alanlara sığınırken, sokaklarda oluşan görüntüler dikkat çekti. Dolu nedeniyle araçların görüş mesafesi azaldı ve yollarda birikintiler oluştu; iş yerleri ile açık alanlarda kısa süreli kesintiler yaşandı.

Yetkililerin uyarıları ve sürücüler için tedbirler:

Vatandaşlara bölgedeki olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Özellikle sürücüler için yollarda kayganlık riski bulunduğu, hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması gibi tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, dolu sonrası oluşabilecek olumsuzlukların bertarafı için gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, halkın da ihtiyatlı davranması istendi.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.