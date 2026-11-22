Olayın özeti:

Adıyaman'ın Gümüşkaya köyünde aniden bastıran sağanak, yaklaşık yarım saat içinde etkisini gösterdi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış sonucunda köydeki dere yataklarının debisi yükselerek taşkınlara neden oldu.

Etkilenen alanlar:

Debisi artan dereler bazı noktalarından taşarken, cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Yağışın ardından köy genelinde geniş çaplı su birikintileri oluştu ve yerleşim alanlarına doğru ilerleyen sular görüldü.

Köyde yaşananlar ve sonuçları:

Kısa süreli olmasına rağmen yoğun yağış, dere yataklarının hızla dolmasına yol açtı. Meydana gelen taşkınlar nedeniyle yolların kullanımı güçleşti ve günlük yaşamda aksamalar meydana geldi; köy içinde su tahliyesi gerektiren alanlar oluştu.

GÜMÜŞKAYA KÖYÜNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, SEL VE SU TAŞKINLARINA NEDEN OLDU.