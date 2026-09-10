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Adıyaman itfaiyesi Adana'daki yangına destek için sevk edildi

Adıyaman itfaiyesi, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla 1 arazöz ve 3 personelle Adana'daki Kozan, İmamoğlu ve Aladağ yangınlarına destek verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman itfaiyesi Adana'daki yangına destek için sevk edildi

Adıyaman itfaiye ekipleri Adana'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine yayılan yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen ekip, 1 arazöz ve 3 personelden oluşan bir ekip olarak gece saatlerinde yangın bölgesine ulaştı.

Vakit kaybetmeden söndürme çalışmalarına katılan Adıyaman itfaiyesi, yangının yayılımını önlemeye yönelik müdahalelerde bulundu ve sahadaki girişimlere hemen entegre oldu.

Müdahale ve koordinasyon:

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaki çalışmalarını sürdüren Adıyaman itfaiyesi, bölgedeki diğer kurumların ekipleriyle koordinasyon içerisinde yangına müdahale etmeye devam ediyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için belirlenen alanlarda görev aldı.

Ekip dağılımı ve görevler:

Sevk edilen ekip, arazöz ile aktif söndürme çalışmalarında, kritik noktalarda gözetleme ve destek faaliyetlerinde yer aldı. Adıyaman Belediyesi'nin desteği, yerel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

ADIYAMAN BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYARAK İMAMOĞLU VE...

ADIYAMAN BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYARAK İMAMOĞLU VE ALADAĞ İLÇELERİNE YAYILAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK AMACIYLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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