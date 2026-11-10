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Adıyaman'da 10 kasım anma töreni valilik önünde yapıldı

Adıyaman'da 10 Kasım anma töreni Valilik önünde düzenlendi; 09.05'te sirenle iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da 10 kasım anma töreni valilik önünde yapıldı

Törenin yapıldığı yer ve katılanlar:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene resmi kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı; tören alanına ve çevredeki cadde ile sokaklara gelenler anma etkinliğine iştirak etti.

Anma anı ve program akışı:

Etkinlik kapsamında Adıyaman Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi büst önüne çelenk sundu. 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar ve çevrede bulunan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu; iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi.

Tören, sessizliğin ve ortak anmanın önemini vurgularken, kentteki resmi ve sivil katılımın Atatürk anısına sahip çıkma refleksini gösterdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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