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izmir 09.05'te Ata'yı andı: sokaklar, meydan ve kent iki dakikası için durdu

İzmir, Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde saat 09.05'te iki dakikalığına durdu; Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan anma programı tüm kente yayıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

izmir 09.05'te Ata'yı andı: sokaklar, meydan ve kent iki dakikası için durdu

İzmir'de anma töreni saat 09.05'te gerçekleşti:

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde sabah saatlerinde tek ses oldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent iki dakikalığına durdu; resmi tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

resmi katılımcılar ve törende öne çıkanlar:

Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu başta olmak üzere protokol üyeleri anıta çelenk koydu. Programa İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumları yetkilileri, rektörler, ordu ve emniyet mensupları ile öğrenciler katıldı.

kentin ortak duygusu ve görüntüleri:

Yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'na gelen İzmirliler, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Kent genelinde yükselen görüntülerde, körfezdeki gemiler ve trafikte duran sürücüler kornalarla anmaya eşlik etti; Türk bayrakları yarıya indirildi. İşyerleri, okullar ve evlerde insanlar Ata'yı anarken kent sokakları Atatürk posterleri ve bayraklarla donandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu sürdü; resmi programın ardından kent genelinde farklı kurum ve kuruluşların katılımıyla anma faaliyetleri devam etti. Tören ve kentteki ortak duruş, İzmir'in Atatürk'e olan bağlılığını ve toplumsal bellekteki yerini bir kez daha gösterdi.

ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU 09.05’TE YÜKSELEN SİRENLER...

ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDUĞU 09.05’TE YÜKSELEN SİRENLER, İZMİRLİLERİN KORNA SESLERİNE KARIŞARAK KENTİN DÖRT BİR YANINA YAYILDI; KENTTE HAYAT ADETA DURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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