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Denizli’de 10 kasım’da yürekler bir oldu: ata’ya vefa ve anma konseri

Denizli'de Delikliçınar Meydanı ve kent genelinde düzenlenen törenlerde Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yılında binlerce kişiyle saygı ve özlemle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli’de 10 kasım’da yürekler bir oldu: ata’ya vefa ve anma konseri

Denizli'de anma törenleri ve katılım:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde Denizli'de geniş katılımlı törenlerle anıldı. Denizli Valiliği koordinasyonunda Pamukkale Kaymakamlığı önünde başlayan çelenk sunma etkinlikleriyle günün resmi programı yürütüldü. Kent protokolü, belediye yöneticileri ve binlerce vatandaşın bir araya geldiği törende ortak duygu; minnet, saygı ve özlemdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen anma programına; Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, genel sekreter yardımcıları, belediye bürokratları, belediye personeli ve her yaştan vatandaş katıldı. Katılımcılar, Atatürk’e bağlılıklarını ve cumhuriyete sahip çıkma iradelerini tekrar gösterdi.

09.05'te hayat durdu:

Sabahın erken saatlerinden itibaren Delikliçınar Meydanı’nı dolduran kalabalık, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan iki dakikalık sirenle birlikte derin bir sessizliğe büründü. Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de o an hayat adeta durdu; ardından söylenen İstiklal Marşı meydandan yükselen seslerle birleşti. Tören boyunca katılımcıların yüzlerindeki hüzün ve gurur, anmanın duygu yoğunluğunu gözler önüne serdi ve kentte birlik duygusu somutlandı.

Atatürk'ün sevdiği eserlerle anma konseri:

Anma etkinlikleri, akşam programıyla sürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nu sahneye çıkaracak. "Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin" adlı özel konser gecesinde, Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirilerek onun hatırası müzikle yaşatılacak.

Denizli’de 10 Kasım anmaları, resmi törenlerin ötesinde toplumun değişik kesimlerinin bir araya geldiği, ortak değerler etrafında kenetlendiği bir gündü. Kentin dört bir yanındaki programlar, Atatürk’e duyulan saygı ve bağlılığın canlı tutulduğunu gösterdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DENİZLİ’DE BÜYÜK BİR MİNNET, ÖZLEM VE BİRLİK RUHUYLA ANILDI. KENT PROTOKOLÜ VE BİNLERCE VATANDAŞ, ULU ÖNDER’İN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN MEYDANLARDA BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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