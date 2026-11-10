Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 56,3919 +0,14%
Bist 11.756,21 +0,37%
Altın Gram 6.618,30 -0,39%
EUR/USD 1,1232 +0,12%
Brent Petrol 90,15 -2,61%
--°

Erasmus+ öğrencileri Muğla’da 10 Kasım’da Atatürk’ü andı

İspanya, Litvanya ve Polonya’dan gelen Erasmus+ gençleri, Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım törenine katılarak Atatürk’ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erasmus+ öğrencileri Muğla’da 10 Kasım’da Atatürk’ü andı

Muğla’da ortak anma:

Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında İspanya, Litvanya ve Polonya’dan gelen öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Etkinlik, gençlerin hem tarihî bir anı paylaşmalarına hem de Türkiye’deki anma kültürünü deneyimlemelerine olanak sağladı.

Projenin koordinasyonu ve hedefleri:

Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve koordinatörlüğünü İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise proje yürütücü ortakları arasında yer alıyor. "Connect Positively on Social Media" (Sosyal medyada olumlu bağlar kurun) başlıklı girişimin amacı, dijital ortamda bilinçli iletişimi teşvik etmek ve gençler arasında olumlu etkileşim kanalları oluşturmak olarak tanımlanıyor.

Kültürlerarası etkileşim ve anmanın önemi:

Farklı ülkelerden gençlerin Cumhuriyet Meydanı’ndaki ortak anma ritüeline katılması, uluslararası gençlik hareketliliğinin kültürel paylaşım ve karşılıklı anlayış açısından taşıdığı önemi vurguladı. Katılımcılar, tören aracılığıyla sadece dijital iletişim becerileri değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel değerler konusunda da birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Organizatörler, etkinliğin gençler arasında dayanışma ve empatiyi güçlendirdiğini, benzer çalışmaların ilerleyen dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ GENÇLİK PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA, LİTVANYA VE POLONYA’DAN MUĞLA’YA GELEN...

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ GENÇLİK PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA, LİTVANYA VE POLONYA’DAN MUĞLA’YA GELEN ÖĞRENCİLER, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MENTEŞE CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENE KATILARAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi
images

Uşak'ta törenle Atatürk anıldı: protokol ve öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşun...
images

Ömür boyu bakım sözünü tuttular: 27 yıldır engelli torunlarına bakıyorlar
images

Havza kışa dayanıklı: ulaşım ve kamu hizmetlerinde koordineli tedbirler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi

Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi

Darıca'da 50 dönümlük spor köyü gençlere çok branşlı imkan sunacak

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor