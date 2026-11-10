Erasmus+ öğrencileri Muğla’da 10 Kasım’da Atatürk’ü andı

Muğla’da ortak anma:

Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında İspanya, Litvanya ve Polonya’dan gelen öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Etkinlik, gençlerin hem tarihî bir anı paylaşmalarına hem de Türkiye’deki anma kültürünü deneyimlemelerine olanak sağladı.

Projenin koordinasyonu ve hedefleri:

Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve koordinatörlüğünü İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü yürütüyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise proje yürütücü ortakları arasında yer alıyor. "Connect Positively on Social Media" (Sosyal medyada olumlu bağlar kurun) başlıklı girişimin amacı, dijital ortamda bilinçli iletişimi teşvik etmek ve gençler arasında olumlu etkileşim kanalları oluşturmak olarak tanımlanıyor.

Kültürlerarası etkileşim ve anmanın önemi:

Farklı ülkelerden gençlerin Cumhuriyet Meydanı’ndaki ortak anma ritüeline katılması, uluslararası gençlik hareketliliğinin kültürel paylaşım ve karşılıklı anlayış açısından taşıdığı önemi vurguladı. Katılımcılar, tören aracılığıyla sadece dijital iletişim becerileri değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel değerler konusunda da birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Organizatörler, etkinliğin gençler arasında dayanışma ve empatiyi güçlendirdiğini, benzer çalışmaların ilerleyen dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ GENÇLİK PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA, LİTVANYA VE POLONYA’DAN MUĞLA’YA GELEN ÖĞRENCİLER, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MENTEŞE CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENE KATILARAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANDI