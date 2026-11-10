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Şırnak’ta 10 kasımda anma töreni: sirenler 09.05’te çaldı

Şırnak’ta 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni valilik önünde yapıldı; 09.05’te sirenler çaldı, katılımcılar saygı duruşunda bulundu; devlet ve sivil erkan yer aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şırnak’ta 10 kasımda anma töreni: sirenler 09.05’te çaldı

tören ayrıntıları:

Şırnak’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde valilik binası önünde düzenlenen törenle anıldı. Tören, 10 Kasım kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

katılımcılar ve protokol:

Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

anma anı ve uygulamalar:

Tören kapsamında saat 09.05’te şehirdeki sirenler çaldı; bu anda törene katılanlar ve çevredeki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve tören programı sona erdi. Anma töreni, toplumun ortak hafızasında Atatürk’ün mirasının hatırlanmasına dönük sembolik bir ritüel olarak gerçekleştirildi.

Şırnak’ta Atatürk, vefatının 88’inci yılında törenle anıldı

Şırnak’ta Atatürk, vefatının 88’inci yılında törenle anıldı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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