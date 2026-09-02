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Adıyaman'da cami, kurs ve cemevlerinde hijyen seferberliği

Adıyaman Belediyesi, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla kent genelindeki cami, mescit, Kur'an kursu ve cemevlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da cami, kurs ve cemevlerinde hijyen seferberliği

İbadethanelerde düzenli temizlik çalışması:

Adıyaman Belediyesi kent genelindeki cami, mescit, Kur'an kursu ve cemevlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, halkın ortak kullanımındaki alanların hijyenik koşullarda tutulmasına odaklanıyor.

Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştiriyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik yapıyor; ihtiyaç görülen bölümlerde ise dezenfeksiyon uygulamaları yapılarak mikroorganizma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama alanları:

İbadethanelerde öncelik olarak derslikler, ibadet alanları, koridorlar, yatakhaneler ve diğer ortak alanlar temizleniyor. Kullanılan malzemeler ve yöntemler, mekanın kullanım amacına uygun hijyen standartlarına göre seçiliyor ve uygulamalar düzenli aralıklarla tekrarlanıyor.

Dar'ül Erkam Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda uygulama:

Çalışmalar kapsamında İl Müftülüğüne bağlı Dar'ül Erkam Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda da temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştirildi. Ekipler, kursun derslik, yatakhane, koridor ve ortak kullanım alanlarını temizleyerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almasına katkı sağladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İbadethanelerimiz, inancımızın, dayanışmamızın, birlik ve beraberliğimizin önemli mekanlarıdır. Hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde, mescitlerimizde, Kur'an kurslarımızda ve cemevlerimizde temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak kentimizin ortak kullanım alanlarında olduğu gibi ibadethanelerimizin de temiz ve sağlıklı şartlara sahip olması için ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, vatandaşların ortak alanlarda hijyen konusunda bilinçlendirilmesi ve düzenli bakımın sürdürülmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ CAMİ, MESCİT, KUR’AN KURSU VE CEMEVLERİNDE TEMİZLİK VE...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ CAMİ, MESCİT, KUR’AN KURSU VE CEMEVLERİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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