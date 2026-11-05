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Adıyaman'da genç odaklı bağımlılıkla mücadele stratejileri değerlendirildi

Adıyaman'da gençleri korumaya odaklanan bağımlılıkla mücadele toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleşti; kurum koordinasyonu ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da genç odaklı bağımlılıkla mücadele stratejileri değerlendirildi

Adıyaman'da bağımlılıkla mücadelede koordinasyon güçlendiriliyor

Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi. Vali Abdullah Küçük'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde yürütülen önleyici ve müdahale faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı.

Katılımcılar:

Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Katılımcılar, sorumluluk alanlarına göre yürütülen çalışmaları ve karşılaşılan güçlükleri aktardı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda başta uyuşturucu ve madde bağımlılığı olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık türleriyle yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Özellikle gençlerin bağımlılıktan korunmasına yönelik uygulamalar, mevcut programların etkinliği ve geliştirilebilecek alanlar gündeme geldi.

Öneriler ve izlenecek yol:

Kurul üyeleri, daha etkili sonuç alınabilmesi için kurumsal eşgüdümün artırılması, koruyucu eğitimlerin yaygınlaştırılması ve gençlere yönelik erişim odaklı çalışmaların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca kurumlar arası ortak projeler, bilgi paylaşımı ve saha çalışmaları için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi önerildi.

Değerlendirme ve önerilerin ele alınmasının ardından toplantı sona erdi; katılımcılar önümüzdeki süreçte uygulanacak koruyucu faaliyetlerin takibi konusunda mutabık kaldı.

ADIYAMAN’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ VE KURUMLAR ARASINDAKİ...

ADIYAMAN’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ VE KURUMLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI AMACIYLA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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