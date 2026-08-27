Adıyaman'da gençlere yönelik 8 noktada ücretsiz wi‑fi hizmeti

Adıyaman'da kamusal alanlarda ücretsiz Wi‑Fi hizmeti

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde belirlenen sekiz farklı noktada ücretsiz Wi‑Fi hizmetini vatandaşların kullanımına sundu. Uygulama, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan kamusal alanlarda internet sağlama sözü çerçevesinde hayata geçirildi ve dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında uygulamaya alındı.

hizmetin kapsadığı noktalar:

Ücretsiz internet hizmeti şu alanlarda erişime açıldı: Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Abdülhamid Han Kültür Merkezi, Kahtalı Mıçe Parkı Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Eğri Çayı Parkı, Kent Meydanı, Demokrasi Parkı, Fortuna Sosyal Tesisi ve Arsemia Sosyal Tesisi.

amaç ve beklenen etkiler:

Belediye yetkilileri, uygulamanın başta gençler ve öğrenciler olmak üzere tüm hemşehrilerin bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını hedeflediğini belirtiyor. Kamusal alanlarda ücretsiz erişim, ders çalışırken, araştırma yaparken ve genel bilgi edinme ihtiyaçlarında maliyet engelini azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca bu adım, belediyenin dijital hizmetleri yaygınlaştırma ve kent içi iletişim altyapısını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Abdurrahman Tutdere uygulamaya ilişkin şunları söyledi: Başta öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimize kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin yoğun olarak kullandığı 8 noktada ücretsiz internet hizmetimizi başlattık. Gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitimlerine katkı sunmak istediklerini kaydeden Tutdere, Gençlerimiz bu alanlarda ders çalışırken, araştırma yaparken ve bilgiye ulaşırken internet erişimini ücretsiz kullanabilecek. Önümüzdeki süreçte de gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu.

Belediye yetkilileri, hizmetin kullanımına ilişkin teknik düzenlemelerin ve erişim koşullarının vatandaşlarla paylaşılacağını, gerektiğinde kapsama alanının genişletilebileceğini ifade etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE BELİRLENEN 8 NOKTADA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU.