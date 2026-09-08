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Adıyaman'da haşereye karşı saha seferberliği sürüyor

Adıyaman Belediyesi üç ekip ile çöp konteynerleri, kanalizasyon bacaları ve metruk yapılarda karasinek, haşere ve larvalara yönelik ilaçlama yapıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da haşereye karşı saha seferberliği sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde karasinek, haşere ve larvalara karşı kapsamlı bir ilaçlama programı yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 3 ekip sahada, belirlenen güzergahlar ve riskli noktalar üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.

İlaçlama faaliyetleri; çöp konteynerleri, kanalizasyon bacaları, metruk yapılar ve larva üreme alanlarına odaklanıyor. Ekipler, bu alanları düzenli aralıklarla ilaçlayarak haşere yoğunluğunu azaltmayı ve larva oluşumunu engellemeyi hedefliyor.

amaç ve uygulama:

Çalışmanın temel hedefi halk sağlığını korumak ve halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen haşere yoğunluğunu düşürmek. Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama programının belirlenen plan dahilinde sürdüğü ve ekiplerin kent genelinde sahada olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen mücadeleyi değerlendirirken hemşehrilerinin sağlığını önceliklendirdiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için karasinek, haşere ve larvayla mücadelemizi düzenli olarak sürdürüyoruz".

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE KARASİNEK, HAŞERE VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE KARASİNEK, HAŞERE VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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