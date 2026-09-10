Kastamonu siyasetinin tanınmış ismi Refik Arslan yaşamını yitirdi

vefat haberi:
Refik Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19. dönem Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış, 86 yaşında vefat etti. Arslan, siyaset yaşamında Anavatan Partisi çatısı altında tanındı.
siyasi geçmişi:
Refik Arslan, 19. dönemde Kastamonu'yu temsil ederek TBMM kadrolarında yer aldı. Anavatan Partisi kökenli siyasetçi olarak bölgesel siyasette bilinen isimlerden biriydi.
cenaze bilgileri:
Refik Arslan'ın cenazesinin yarın Nasrullah Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, Taşköprü ilçesi Aşağı Ayvalı köyü'ndeki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. Arslan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası önceki dönem başkanı Selçuk Aslan ve iş adamı Semih Arslan'ın babasıydı.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE 19. DÖNEM MİLLETVEKİLİ OLARAK KASTAMONU'YU TEMSİL EDEN REFİK ARSLAN, 86 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
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