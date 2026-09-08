Dolar 48,4479 +0,03%
Euro 56,3082 +0,08%
Bist 14.103,18 -0,34%
Altın Gram 6.918,54 -0,78%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,69 +2,50%
--°

Adıyaman’ın tarihi mirasını koruyup turizme kazandırma çalışmaları sürüyor

AK Parti'li Mustafa Alkayış, Besni Kurşunlu, Musalla ve Abuzer Gaffari eserlerinin restorasyonunu, Ulu Camii yeniden inşasını ve Perre çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’ın tarihi mirasını koruyup turizme kazandırma çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da restorasyon ve kültür yatırımları

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kent ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, ziyarette restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin yeniden ibadete ve ziyarete açılmasının kent açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tamamlanan restorasyonlar:

Alkayış, ziyaret kapsamında restorasyonları biten Besni Kurşunlu Camii, Musalla Camii ve Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesinin halkın kullanımına sunulduğunu belirtti. Restorasyon sürecinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür eden Alkayış, bu tür çalışmaların şehir kimliğinin korunmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Devam eden projeler ve gelecek hedefleri:

Depremde yıkılan Ulu Camiinin yeniden inşa çalışmaları devam ediyor; Alkayış, Bakan Ersoy ile sahadaki ilerlemeyi yerinde değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca Perre Antik Kenti’nde yürütülen kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının kentin turizm potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

Alkayış, tescilli Tarihi Cumhuriyet İlkokulunun müzeye dönüştürülmesi projesinin sürdüğünü ve binanın mevcutta 940 metrekare olan kapalı alanının proje ile 1.500 metrekareye çıkarılmasının planlandığını söyledi. Projenin ihale bedeli 240 milyon TL olarak açıklandı ve çalışmanın 10 Aralık 2027 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Alkayış, "Adıyaman’ımızın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyonu tamamlanan eserlerimizi yeniden hizmete açtık, depremde yıkılan Ulu Camii’mizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Perre Antik Kenti’mizde çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Cumhuriyet İlkokulumuzu da müzeye dönüştürerek şehrimize önemli bir kültür mekanı kazandırıyoruz" dedi.

Milletvekili, projelerde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, kentin tarihi mirasını ayağa kaldırma ve turizm potansiyelini geliştirme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, KÜLTÜR VE TURİZM...

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN ADIYAMAN ZİYARETİ KAPSAMINDA KENTTE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akran zorbalığına karşı Ladik modeli için ilk adım atıldı
images

Belediyeler engelli bireylerin spora erişimini önceliklendirmeli
images

Osmaniye’de portatif havuzla kanallara girme tehlikesine önlem
images

MHP lideri Bahçeli'ye Söğüt yörük şenlikleri daveti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi

Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Büyük Tekke köyünde yıkılan 7 yıllık okulun yerine özel eğitim planı

Akdeniz'de yollar yenileniyor: güvenli ulaşım için kapsamlı düzenleme

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı