Adıyaman’ın tarihi mirasını koruyup turizme kazandırma çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da restorasyon ve kültür yatırımları

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kent ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alkayış, ziyarette restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin yeniden ibadete ve ziyarete açılmasının kent açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tamamlanan restorasyonlar:

Alkayış, ziyaret kapsamında restorasyonları biten Besni Kurşunlu Camii, Musalla Camii ve Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesinin halkın kullanımına sunulduğunu belirtti. Restorasyon sürecinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kurumlara teşekkür eden Alkayış, bu tür çalışmaların şehir kimliğinin korunmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Devam eden projeler ve gelecek hedefleri:

Depremde yıkılan Ulu Camiinin yeniden inşa çalışmaları devam ediyor; Alkayış, Bakan Ersoy ile sahadaki ilerlemeyi yerinde değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca Perre Antik Kenti’nde yürütülen kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının kentin turizm potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

Alkayış, tescilli Tarihi Cumhuriyet İlkokulunun müzeye dönüştürülmesi projesinin sürdüğünü ve binanın mevcutta 940 metrekare olan kapalı alanının proje ile 1.500 metrekareye çıkarılmasının planlandığını söyledi. Projenin ihale bedeli 240 milyon TL olarak açıklandı ve çalışmanın 10 Aralık 2027 tarihinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Alkayış, "Adıyaman’ımızın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyonu tamamlanan eserlerimizi yeniden hizmete açtık, depremde yıkılan Ulu Camii’mizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Perre Antik Kenti’mizde çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Cumhuriyet İlkokulumuzu da müzeye dönüştürerek şehrimize önemli bir kültür mekanı kazandırıyoruz" dedi.

Milletvekili, projelerde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, kentin tarihi mirasını ayağa kaldırma ve turizm potansiyelini geliştirme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN ADIYAMAN ZİYARETİ KAPSAMINDA KENTTE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.