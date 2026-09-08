Bilecik'te trafik kameraları emniyete teslim ediliyor

Belediye meclisinde görüşülen konular:

Bilecik Belediye Meclisi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında toplandı. Toplantıda dört gündem maddesi ele alındı, parti grup sözcülerinin görüşlerinin ardından kararlar oylandı ve karara bağlandı.

imar çalışmaları ve doğalgaz talebi:

Toplantıda iki adet imar dosyası ilgili komisyona sevk edildi. Ayrıca Kayıboyu Mahallesi, Koçak Sokak üzerindeki konutlara doğal gaz dağıtım şebekesinin geçirilmesi talebi değerlendirildi ve yapılan görüşmeler sonucunda konu oy birliğiyle kabul edildi.

İstiklal Mahallesi yer altı otoparkı ve ücretlendirme:

Ek gündem kapsamında mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait İstiklal Mahallesi'ndeki yer altı otoparkının inşaat, yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı, hizmete sunulma aşamasına gelindiği belirtildi. Başkan Subaşı, otoparkın şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma ve esnaf ile vatandaşların otopark ihtiyacını güvenli biçimde karşılamaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Subaşı, otoparkın işletme düzeninin sağlanması ve kamu yararına uygun hizmet verilmesi için bir kullanım ücret tarifesi belirlenmesi gerektiğini belirterek, daha önce ücretsiz olması nedeniyle yaşanan suistimallerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Sabah çocuklarını okula bırakan vatandaşlara sağlanabilecek kısa süreli kolaylıkların da değerlendirilebileceği ifade edildi.

PTS ve OHTS sistemlerinin devri:

Toplantının son gündem maddesinde, ihale yöntemiyle belediyeye devredilen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemleri (OHTS)nin Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla devri görüşüldü. Söz konusu sistemlerin Tugay Kavşağı, Eski Belediye Kavşağı, Yeni Otogar ile Kongre Merkezi ve Polisevi güzergahlarında bulunduğu kaydedildi.

Devir işlemlerinin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri uyarınca yapılması ve devir sonrasında bakım, onarım ile işletme sorumluluklarının Emniyet Müdürlüğü'ne geçmesi öngörüldü. Meclis, söz konusu sistemlerin Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesine ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesine karar verdi.

Toplantı sonunda Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan toplu sünnet şölenine meclis üyelerini ve vatandaşları davet etti.

BİLECİK'TE PTS VE OHTS EMNİYETE DEVREDİLECEK