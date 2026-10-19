Adıyamanlı karateci Savaş Öğüş dünya şampiyonasında gümüşle döndü

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Savaş Öğüş, 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde Polonya'nın Bielsko-Biała kentinde düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Millî sporcu, U21 Erkek Kumite 67 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı ve turnuvayı kürsüde tamamladı.

şampiyonada maç performansı:

Öğüş, şampiyonaya güçlü bir başlangıç yaptı; ilk turda Arjantinli rakibini 7-0 mağlup ederek dikkat çekti. İkinci turda rakibini 3-1 yenen milli karateci, sonraki karşılaşmada Gürcistanlı rakibini 4-1 devirerek üst turlara çıktı. Final yolundaki mücadelede Ukraynalı rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Dünya şampiyonluğu müsabakasında Moldovalı rakibiyle karşılaştı ve müsabaka sonrasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

üniversiteye ve spor camiasına katkısı:

Bu sonuçla Savaş Öğüş, Türkiye adına uluslararası arenada bir gümüş madalya daha kazandırdı. Adıyaman Üniversitesi'nde eğitimine devam eden genç sporcunun elde ettiği derece, üniversitenin spor alanındaki başarıları arasında öne çıktı ve millî takımın U21 kategorisindeki rekabet gücünü gösterdi.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ MİLLİ KARATECİ SAVAŞ ÖĞÜŞ, POLONYA’DA DÜZENLENEN DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI’NDA U21 ERKEK KUMİTE 67 KİLO KATEGORİSİNDE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK DÜNYA İKİNCİLİĞİNE ULAŞTI.