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Adnan Kahveci Caddesi'nde konfor hedefli 25 milyonluk yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adnan Kahveci Caddesi'nde İSU sonrası üstyapıyı 25 milyon liraya yeniledi; 480 ton binder ve 982 ton aşınma asfaltı serildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Adnan Kahveci Caddesi'nde konfor hedefli 25 milyonluk yenileme

Adnan Kahveci Caddesi'nde konfor hedefli 25 milyonluk yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinin önemli ulaşım güzergahlarından Adnan Kahveci Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Proje, İSU Genel Müdürlüğü'nün içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları sırasında bozulan zeminlerin onarılmasının ardından hayata geçirildi.

çalışmanın teknik ayrıntıları:

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada eski asfalt, 283 metreküp trimer kazısı ile söküldü. Ardından caddeye 480 ton binder asfalt ve 982 ton aşınma asfaltı serilerek üstyapı yenilendi.

altyapı ve trafik düzenlemeleri:

Proje kapsamında altyapı bacaları ve yağmur suyu ızgaraları yeni yol seviyesine uygun hâle getirildi ve yol çizgileri yenilendi. Yaklaşık 25 milyon lira maliyetle tamamlanan çalışmanın hedefi, sürüş konforunu artırmak ve trafik akışını daha düzenli hale getirmektir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAYIROVA İLÇESİNİN ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN ADNAN KAHVECİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAYIROVA İLÇESİNİN ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN ADNAN KAHVECİ CADDESİ'NDE 25 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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