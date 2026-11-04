Adnan Menderes Üniversitesi idari süreçleri verimlilik odağıyla değerlendirdi

toplantı ve katılımcılar:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde idari birimlerin yürüttüğü çalışmalar, devam eden faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar üniversite yönetiminin öncelikleri doğrultusunda gözden geçirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlık etti ve değerlendirmeler Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda üniversitenin idari işleyişine doğrudan katkı sağlayan isimler yer aldı: Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge, Genel Sekreter Yardımcıları Vekili Av. Dr. Mehmet Boynikar ve Mesud Türkyılmaz ile daire başkanları ve koordinatörler katılımcılar arasındaydı.

ele alınan öncelikler:

Görüşmelerde öncelik, idari süreçlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi olarak belirlendi. Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi ve mevcut faaliyetlerin sürdürülebilirliği ile iyileştirilmesine yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Toplantı sırasında her daire başkanının halihazırdaki projeleri ve devam eden çalışmaları hakkında sunumları yapıldı; bu sunumlar ışığında kaynak kullanımı, iş akışları ve iletişim mekanizmalarının optimize edilmesi gerektiği vurgulandı.

değerlendirme ve sonuç:

Katılımcıların görüş ve önerileriyle zenginleşen toplantı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. Üniversite yönetimi, ortaya konan değerlendirmeleri takip ederek idari yapılanmada somut düzenlemeler ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesine dönük adımlar atmayı planlıyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NDE (ADÜ) İDARİ BİRİMLERİN ÇALIŞMALARI, DEVAM EDEN FAALİYETLER VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA ELE ALINDI.