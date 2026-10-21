Adnan Menderes Üniversitesi'nde enerji verimliliği için uygulama başlıyor

kabev-2 kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2) çerçevesinde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uygulamalar devam ediyor. Proje, Dünya Bankası finansmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

değerlendirme toplantısı ve katılımcılar:

Proje sürecinin değerlendirilmesi amacıyla ADÜ Rektörlük Senato Salonu'nda 20 Ekim 2026 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Yusuf Yazıcı, Şube Müdür Vekili Ercan Gültekin ve yüklenici firma yetkilisi Şafak Tayşin katıldı. ADÜ tarafında ise Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge ile ilgili daire başkanları ve teknik personel hazır bulundu.

uygulama takvimi ve hedefler:

Toplantıda proje kapsamındaki uygulama planları ve çalışma takvimi ele alındı. ADÜ adına görüşmeleri yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile diğer yetkililerin katıldığı oturumda, 22 Ekim 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak uygulama sürecinin başlatılmasının planlandığı açıklandı. Projenin temel hedefleri; üniversite binalarının enerji verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve kurumun sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlamak olarak belirtildi.

KABEV-2 kapsamında yürütülecek çalışmaların, ADÜ merkez kampüsündeki yapısal ve mekanik iyileştirmelerle enerji performansında somut düşüşler sağlaması bekleniyor. Proje ilerleyişi ve uygulama adımları, önümüzdeki değerlendirme toplantılarında takip edilecek.

ADÜ’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR