Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6825 -0,05%
Bist 11.679,65 -1,00%
Altın Gram 6.600,67 -0,08%
EUR/USD 1,1221 -0,17%
Brent Petrol 110,10 +1,20%
--°

Adnan Menderes Üniversitesi'nde enerji verimliliği için uygulama başlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi'nde KABEV-2 ile enerji verimliliği çalışmaları sürüyor. Değerlendirme yapıldı; uygulama 22 Ekim 2026'de başlayacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Adnan Menderes Üniversitesi'nde enerji verimliliği için uygulama başlıyor

kabev-2 kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi-2 (KABEV-2) çerçevesinde enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uygulamalar devam ediyor. Proje, Dünya Bankası finansmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

değerlendirme toplantısı ve katılımcılar:

Proje sürecinin değerlendirilmesi amacıyla ADÜ Rektörlük Senato Salonu'nda 20 Ekim 2026 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Yusuf Yazıcı, Şube Müdür Vekili Ercan Gültekin ve yüklenici firma yetkilisi Şafak Tayşin katıldı. ADÜ tarafında ise Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge ile ilgili daire başkanları ve teknik personel hazır bulundu.

uygulama takvimi ve hedefler:

Toplantıda proje kapsamındaki uygulama planları ve çalışma takvimi ele alındı. ADÜ adına görüşmeleri yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile diğer yetkililerin katıldığı oturumda, 22 Ekim 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak uygulama sürecinin başlatılmasının planlandığı açıklandı. Projenin temel hedefleri; üniversite binalarının enerji verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve kurumun sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlamak olarak belirtildi.

KABEV-2 kapsamında yürütülecek çalışmaların, ADÜ merkez kampüsündeki yapısal ve mekanik iyileştirmelerle enerji performansında somut düşüşler sağlaması bekleniyor. Proje ilerleyişi ve uygulama adımları, önümüzdeki değerlendirme toplantılarında takip edilecek.

ADÜ’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ADÜ’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma
images

Üstün hizmet ödülü ODTÜ'ye: rektör Yozgatlıgil'e takdim
images

Cizre'de okuma seferberliği '7'den 70'e Okuyan Cizre' üçüncü yılında ivme kazanı...
images

Kestel'de Dahi Çocuk Akademisi yeni dönemine sanat ve bilimle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

motosiklet ambulanslar 90 saniyede hazırlanıp 3 dakikada vakada oluyor

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti