Adü uluslararası sıralamada ilk bin içinde

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan Interdisciplinary Science Rankings 2027 listesinde 801-1000 bandında yer alarak uluslararası düzeyde önemli bir başarı kaydetti. Sıralamaya dahil edilen 1.349 üniversite arasından seçilmesi, kurumun disiplinlerarası araştırma kapasitesinin ve görünürlüğünün arttığını gösteriyor.

Sıralamadaki konumu ve kapsamı:

ADÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 103 üniversite arasında yer aldı ve Ege Bölgesi'nde 7. sırada bulundu. Geçen yıl ilk kez dahil olduğu listede bu yıl bölgesel konumunu güçlendiren üniversite, Ege Bölgesi'nde sıralama bandını yükselten iki kurumdan biri olarak öne çıktı. THE sıralaması, disiplinlerarası çalışmaları merkeze alan kriterlerle farklı alanlardaki etki ve iş birliklerini değerlendiriyor.

Alt göstergelerdeki ilerleme:

Alt kategorilerde de kayda değer ilerlemeler görüldü. ADÜ, Process (Süreçler) kategorisinde ülke genelinde 32. sıraya yükselirken, Inputs (Girdiler) kategorisinde 63., Outputs (Çıktılar) kategorisinde ise 79. sırada yer aldı. Özellikle Process kategorisindeki ilerleme, geçen yılki 51. basamaktan bu yılki 32. basamağa gelinmesiyle 19 basamaklık bir sıçrama olarak kayda geçti.

Rektörün değerlendirmesi:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, elde edilen sonucu üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini geliştirme, disiplinlerarası çalışmaları teşvik etme ve uluslararası görünürlüğü artırma hedeflerine bağladı. Kent, disiplinlerarası araştırmaların karmaşık toplumsal ve bilimsel sorunlara yenilikçi çözümler getirmede kritik rol oynadığını vurgulayarak, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasının öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

Rektör ayrıca başarıda emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederek, ADÜ'nün önümüzdeki yıllarda uluslararası sıralamalarda daha ileri noktalara ulaşacağına inandığını ifade etti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TİMES HİGHER EDUCATİON INTERDİSCİPLİNARY SCİENCE RANKİNGS 2027 SIRALAMASINDA 801-1000 BANDINDA YER ALARAK ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ.