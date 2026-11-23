Eğitimin amacı ve düzenleyicileri:

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aile destek merkezlerinde (ADEM) gerçekleştirilen çevrim içi eğitim, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefledi. Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Eğitimin içeriği ve eğitmen:

Eğitim programı "Kadın Girişimciliğinde İlk Adım: Evde Üretim ve Vergisiz Satış" başlığı altında şekillendirildi. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergelioğlu tarafından verilen oturumlarda, kadınların evde ürettikleri ürünleri gelir elde etmeye dönüştürme yolları ele alındı.

Vergisiz satış ve vergi muafiyeti bilgilendirmesi:

Eğitimde ayrıca evde üretim kapsamında sağlanan vergisiz satış imkânları ve vergi muafiyeti şartları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Oturumlar, kadınların kendi üretimleri üzerinden gelir elde edebilmelerine yönelik uygulamalı yaklaşım ve yönlendirmeler içerdi.

Katılımcılar ve beklenen etki:

Eğitime Hakkari’deki aile destek merkezlerinde görevli personel ile kursiyer kadınlar katıldı. Programın amacı, kadınları üretime teşvik etmek, girişimcilik konusunda bilinçlendirmek ve onların ekonomik hayatta daha aktif rol almalarını desteklemektir.

Yetkililer, düzenlenen bu tür eğitimlerin kadınların küçük ölçekli üretimlerini kayıtlı ve sürdürülebilir gelire dönüştürmelerinde yol gösterici olacağını belirtti. Çevrim içi format, erişilebilirliği artırarak daha geniş kitlelere ulaşmayı kolaylaştırdı.

HAKKARİ’DE AİLE DESTEK MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE KADINLARA EVDE ÜRETİM, VERGİSİZ SATIŞ VE VERGİ MUAFİYETİ KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ.