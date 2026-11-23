Antalya Bilim Merkezi'nde öğretmen eğitimi yoğun katılımla gerçekleşti:

Kepez Belediyesi tarafından yürütülen Antalya Bilim Merkezi etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gökyüzünün Ötesinde' programı, farklı bölgelerden ve çeşitli branşlardan öğretmenleri bir araya getirdi. Etkinlik ücretsiz olarak sunuldu ve katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı içeriklerle astronomi alanındaki becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Gökyüzünün sırları uygulamalı olarak anlatıldı:

Programı yöneten Uzman Astronom Hakan Uzakara liderliğinde, teleskoplar, yıldızlar ve gezegenler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Öğretmenler, sunulan teorik anlatımların ardından sınıf içinde uygulanabilecek örnek atölye çalışmalarını birebir deneyimledi. Uygulamalı oturumlar, astronomi kavramlarının öğrencilere daha anlaşılır ve ilgi çekici biçimde aktarılmasını hedefleyen yöntemler içeriyordu.

Bilimsel öğrenme okullara taşınıyor:

Etkinlik, okullarda uygulamalı öğrenme süreçlerinin yaygınlaştırılmasına ve bilimsel üretimin desteklenmesine odaklandı. Katılımcı öğretmenlerden gelen geri bildirimler, merkez ile eğitimciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Antalya Bilim Merkezi, bu tür programlarla eğitim ortamlarına doğrudan aktarılabilecek pratik modeller sunmayı sürdürüyor.

ANTALYA BİLİM MERKEZİ, FARKLI BÖLGELERDEN VE ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAN ÖĞRETMENLERİ "GÖKYÜZÜNÜN ÖTESİNDE" ETKİNLİĞİNDE BULUŞTURDU