Afrodisias'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Karacasu ilçesinde, Afrodisias Antik Kenti ev sahipliğinde gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Vatandaşlar ve gençler antik kentin tarihi dokusu eşliğinde bir araya gelerek hareketin sağlık üzerindeki rolünü vurguladı.

etkinlik detayları:

Yürüyüş, Afrodisias'ın sütunlu yolları ve arkeolojik alanları arasında gerçekleştirildi. Katılımcılar antik kentin atmosferinde yürüyerek hem hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine dikkat çekti hem de düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğine dair farkındalık oluşturdu.

katılımcılar ve mesajlar:

Etkinliğe Karacasu Kaymakamı İsmail Battal ile eşi Ebru Battal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, başkan yardımcıları Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve Dr. Elif Yalçın ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon boyunca düzenli hareketin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti ve katılımcıların yürüyüş boyunca paylaştıkları deneyimlerin, hareketin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, AFRODİSİAS ANTİK KENTİ’NDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR VE GENÇLER, 'AYDIN'DA HAREKET VAR' PANKARTLARIYLA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ.