Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3694 +0,28%
Bist 12.280,04 +0,25%
Altın Gram 6.660,17 +0,32%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 101,28 -1,01%
--°

Afrodisias'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Karacasu'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde Afrodisias Antik Kenti'nde bir araya gelen vatandaşlar ve gençler sağlıklı yaşam için yürüdü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Afrodisias'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Afrodisias'ta sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

Karacasu ilçesinde, Afrodisias Antik Kenti ev sahipliğinde gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Vatandaşlar ve gençler antik kentin tarihi dokusu eşliğinde bir araya gelerek hareketin sağlık üzerindeki rolünü vurguladı.

etkinlik detayları:

Yürüyüş, Afrodisias'ın sütunlu yolları ve arkeolojik alanları arasında gerçekleştirildi. Katılımcılar antik kentin atmosferinde yürüyerek hem hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine dikkat çekti hem de düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğine dair farkındalık oluşturdu.

katılımcılar ve mesajlar:

Etkinliğe Karacasu Kaymakamı İsmail Battal ile eşi Ebru Battal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, başkan yardımcıları Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve Dr. Elif Yalçın ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon boyunca düzenli hareketin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti ve katılımcıların yürüyüş boyunca paylaştıkları deneyimlerin, hareketin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, AFRODİSİAS ANTİK KENTİ’NDE BİR ARAYA GELEN...

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, AFRODİSİAS ANTİK KENTİ’NDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR VE GENÇLER, 'AYDIN'DA HAREKET VAR' PANKARTLARIYLA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zihinsel oyunlar tek başına yetmez: hareket ve damar sağlığı Alzheimer riskinde...
images

Aşav'ın şemdinli hizmet binası şehit yakınlarına ve gazilere umut olacak
images

İncirliova’da mahalle yollarına öncelik: İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışmalar...
images

Vali Masatlı Koçören TOKİ bölgesinde 7 kilometrelik yol çalışmasını inceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milyonluk destekle Türk sinemasına yeni hikayeler imkanı

Stadyumda 200 bin TL'lik zarar: deplasman tribününde onarım başladı

Kırgızistan kendi uydusunu yörüngeye taşıdı, bağımsız gözlem dönemi başladı

rami kütüphanesi ailelere kapılarını açtı: AileFest 6 ekime kadar sürüyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı