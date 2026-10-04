Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde bacalarla gökkuşağının bir araya geldiği anlar

Afşin-Elbistan B Termik Santrali sahasında kartpostallık görüntüler

Afşin-Elbistan B Termik Santrali sahasında akşamüstü etkili olan yağışın ardından, güneşin açmasıyla gökkuşağı belirdi. Santral bacalarının siluetiyle gökyüzündeki renklerin aynı kadraja girmesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

yağmur sonrası oluşan manzara

Yağışın hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı, santral bacalarının üzerinde uzanarak kartpostalı andıran bir görünüm oluşturdu. Güneş ışığının yağmur damlalarıyla buluşması, kısa süreliğine de olsa gökyüzünde belirgin renk geçişleri yarattı.

fotoğraf tutkunları için eşsiz fırsat

Görüntü, çevrede bulunanlar ve fotoğraf tutkunları için kısa süreliğine eşsiz kareler yakalama imkânı sundu. Santral bacaları ile gökkuşağının aynı kadrajda buluşması, bölgeden geçenlerin ilgisini çeken estetik bir görüntüye dönüştü.

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI SAHASINDA YAĞMUR SONRASI ORTAYA ÇIKAN GÖKKUŞAĞI, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.