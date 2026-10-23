Akdağ’da kızıl geyiklerin izine termal dronlarla girildi

Termal dronlarla yapılan envanter çalışmaları

Denizli ile Afyonkarahisar sınırında yer alan Akdağ Milli Parkında yaban hayatının izlenmesine yönelik envanter çalışmaları teknolojiyle güçlendirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki sık ormanlık alanlar ve ulaşılması zor arazi koşullarında termal kameralı dronlar kullanarak kızıl geyiklerin tespiti için saha taraması yaptı. Çalışmalar gece ve gündüz süren gözlemlerle yürütüldü.

Neden termal dronlar kullanıldı:

DKMP Bölge Müdürlüğü açıklamasına göre, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı kapalı ormanlık ve alpin alanlarda termal görüntüleme, hayvanların tespit edilmesinde önemli kolaylık sağlıyor. Termal teknoloji, yoğun bitki örtüsü veya zor erişimli vadilerde yaşayan bireylerin saptanmasını sağlayarak saha ekiplerinin etkinliğini artırıyor ve insan müdahalesini azaltıyor.

Akdağ’ın koruma önemi ve beklenen katkılar:

Akdağ Milli Parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Bölgede kızıl geyiklerin yanı sıra yılkı atları, kara akbabalar ve çeşitli kartal türleri de yaşıyor. Milli park aynı zamanda çok sayıda endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor; bu nedenle popülasyon verilerinin güncellenmesi, doğal dengenin korunması ve koruma faaliyetlerinin planlanması açısından büyük önem taşıyor.

Saha taramalarının, yaban hayatının takibine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunması hedefleniyor. Yetkililer, teknolojik yöntemlerle desteklenen çalışmaların bölgedeki envanter ve izleme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti ve elde edilen verilerin koruma stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılacağını vurguladı.

AKDAĞ’DA KIZILGEYİKLER TERMAL DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ