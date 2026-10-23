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Gebze'de yolların konforunu artırmak için yoğun bakım çalışmaları

Gebze Belediyesi fen işleri ekipleri, asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme çalışmalarını programlı şekilde sürdürerek ulaşım konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Gebze'de yolların konforunu artırmak için yoğun bakım çalışmaları

Gebze genelinde yol bakım çalışmaları:

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı yol onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme işlemleri öncelikli olarak yürütülüyor ve uygulamalar ilçe ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor.

Çalışma programı ve uygulama koşulları:

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen işler, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde belirlenen program doğrultusunda yapılıyor. Ekipler, çalışma saatlerini sabah ve akşam saatlerine de yayarak trafiği ve vatandaş konforunu gözetiyor.

Hedefler ve beklenen katkılar:

Yol yüzeylerindeki deformasyonların giderilmesi ve mevcut ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan iyileştirmelerle yolların kullanım konforu artırılmakta, günlük yaşam kolaylaşmakta ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesine katkı sağlanıyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, program dahilinde çalışmalarını sürdürecek ve ilçede ulaşım kalitesinin uzun vadede korunması için bakım faaliyetlerine devam edecek.

GEBZE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ASFALT YAMA, YOL TADİLATI VE PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARINI...

GEBZE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ASFALT YAMA, YOL TADİLATI VE PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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