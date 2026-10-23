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Akçakoca Yeşilköy'de hızla müdahale: yol güvenliği sağlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Yeşilköy'de yoğun yağışın yol açtığı toprak kaymasına müdahale ederek yolun stabilizasyonunu sağladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca Yeşilköy'de hızla müdahale: yol güvenliği sağlandı

Yeşilköy'de müdahale ve sonuçları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasının ardından bölgeye intikal ederek çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile yol güvenliğinin sağlanması hedeflendi ve alanda gerekli düzenlemeler tamamlandı.

Çalışmaların sonucunda yolun stabilizasyonu sağlanarak ulaşımın güvenli hale getirilmesi sağlandı. Ekipler, müdahale sürecinde olası riskleri azaltmaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.

İl genelinde devam eden önlemler:

Yetkililer, Düzce genelinde yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Vatandaşların güvenli ulaşımını temin etmek için benzer olaylara karşı takip ve düzenlemelerin devam edeceği vurgulandı.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKÖY KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKÖY KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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