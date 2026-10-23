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Yağış sonrası menfez temizliği Edilli ve Yenice'de hayatı kolaylaştırdı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca'ya bağlı Edilli ve Yenice köylerinde tıkanan menfezleri temizleyip yağış sonrası su akışını yeniden sağladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağış sonrası menfez temizliği Edilli ve Yenice'de hayatı kolaylaştırdı

müdahale alanı ve müdahale biçimi:

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun yağışlar sonrası Akçakoca ilçesine bağlı Edilli ve Yenice köylerinde tıkanan menfezlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, menfezlerde biriken dallar, yaprak ve benzeri malzemeleri temizleyerek yağmur sularının engellenmeden akmasını sağladı. Yapılan müdahale ile suyun sağlıklı şekilde akışı yeniden tesis edildi.

amaç ve sahadaki süreklilik:

Çalışma, yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve köy halkının günlük yaşamının aksamamasını sağlamak amacıyla yürütüldü. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, sahadaki müdahalelerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Yerinde yapılan temizlikler sayesinde kısa vadede su birikintileri ve olası ulaşım problemleri azaltılırken, ekipler benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin devam ettiğini belirtti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI EDİLLİ VE YENİCE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN AKÇAKOCA İLÇESİNE BAĞLI EDİLLİ VE YENİCE KÖYLERİNDE TIKANAN MENFEZLERİ TEMİZLEYEREK SU AKIŞINI YENİDEN SAĞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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