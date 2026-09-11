Afyonkarahisar lokumu için üretimden pazarlamaya ortak yol haritası oluşturuluyor

Çalıştayın amacı ve katılımcı profili:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde "81 İl 81 Ürün-Afyonkarahisar Lokumu Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, illerin özgün ekonomik ve kültürel değerlerini görünür kılmak ve yerel üretimi sürdürülebilir şekilde güçlendirerek ekonomik hayata kazandırmaktır. Çalıştayda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve lokum üreticisi firmaların temsilcileri bir araya geldi.

Gündem: üretim, kalite, katma değer ve pazarlama:

Etkinlik, Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İbrahim Altıntaş’ın "81 İl 81 Ürün Programı"na ilişkin bilgilendirme sunumuyla başladı. Sunumun ardından AKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkcı, çalıştay sürecine dair katılımcıları bilgilendirdi. Çalıştay süresince katılımcılar dört masa etrafında odak grup çalışmaları yürüttü; bu oturumlarda üretim, kalite ve verimlilik, katma değer ve ürün geliştirme, markalaşma, gastronomi turizmi ve pazarlama ile ihracat, işleme, altyapı ve ticarileşme başlıkları detaylandırıldı.

Katılımcıların görüş ve önerileri; üretim kapasitesinin yükseltilmesi, kalite standartlarının güçlendirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması, ambalaj inovasyonu, e-ticaret kanallarının etkin kullanımı ve gastronomi turizmi entegrasyonuyla katma değerin yükseltilmesi yönünde odaklandı. Ayrıca, Afyonkarahisar lokumunun ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Raporlama süreci ve gelecek adımlar:

Çalıştayda ortaya çıkan bulgu, görüş ve çözüm önerileri Zafer Kalkınma Ajansı tarafından değerlendirilecek ve Afyonkarahisar lokumunun üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata uzanan gelişimine yönelik kapsamlı bir yol haritası haline getirilecek. Hazırlanacak rapor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve uygulama adımlarının koordinasyonuna temel oluşturacak.

Etkinlikte ayrıca, Afyonkarahisar’ın UNESCO Geliştirici Şehirler Ağına gastronomi alanında dâhil olmasının lokum özelindeki önemine vurgu yapıldı; geleneksel üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, markalaşma imkânlarının geliştirilmesi ve yeni pazarlara erişim konuları öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Çalıştay, yerel aktörlerin katkısıyla lokum sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için somut adımların planlanmasına zemin hazırladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "ANADOLU’DAKİLER: 81 İL 81 ÜRÜN PROGRAMI" ÇERÇEVESİNDE, ZAFER KALKINMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE "81 İL 81 ÜRÜN-AFYONKARAHİSAR LOKUMU ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.