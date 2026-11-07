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Akhisar'ın Nazife Tunçel'i Konya velodromunda dört altın kazandı

Nazife Tunçel, 6 Kasım'da Konya Velodromu'ndaki Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda U19 kadınlarda dört disiplini kazanarak dört altın madalya elde etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Akhisar'ın Nazife Tunçel'i Konya velodromunda dört altın kazandı

Akhisarlı sporcu konya velodromunda üstün performans sergiledi

Manisalı bisikletçi Nazife Tunçel, 6 Kasım'da Konya Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Tunçel, U19 Kadınlar kategorisinde katıldığı dört ayrı disiplinde de birinciliğe yükseldi.

Yarışın ayrıntıları:

Tunçel, organizasyonda 1 kilometre zamana karşı, eleme yarışı, 200 metre sprint ve 3 kilometre bireysel takip olmak üzere toplam dört disiplinde mücadele etti ve her birini birinci tamamlayarak dört altın madalya kazandı. Genç sporcunun bu performansı, Akhisar ve Manisa için önemli bir gurur kaynağı oldu.

Kulüp ve yetkililerden tebrik:

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve kulübü tebrik etti. Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ise emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya özel şükranlarını iletti.

Turnuva, 2026 faaliyet takviminde yer alan organizasyonlar arasında konumlanıyor ve Tunçel'in bu sonuçları gelecekteki yarışlar için de umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

MANİSALI SPORCU NAZİFE TUNÇEL, KONYA VELODROMU’NDA DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 4. YARIŞI’NDA...

MANİSALI SPORCU NAZİFE TUNÇEL, KONYA VELODROMU’NDA DÜZENLENEN PİST BİSİKLETİ KUPASI 4. YARIŞI’NDA FIRTINA GİBİ ESTİ. U19 KADINLAR KATEGORİSİNDE DÖRT FARKLI DİSİPLİNDE YARIŞAN TUNÇEL, TÜM YARIŞLARI BİRİNCİLİKLE TAMAMLAYARAK DÖRT ALTIN MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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