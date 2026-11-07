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Dört büyükten genç isimler KKTC'de birleşti: sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik

KKTC'de 7-8 Kasım'da düzenlenen Dostluk Kupası, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor U15 takımlarını kortejle bir araya getirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dört büyükten genç isimler KKTC'de birleşti: sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik

Kortejle açılış töreni başladı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen KKTC Dostluk Kupası, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşüyle açıldı. Organizasyon, KKTC Başbakanlığı himayelerinde ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu katkılarıyla 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor.

Açılış töreninin detayları:

Kortejde genç futbolcular kol kola yürüyerek birlik ve dayanışma görüntüleri sergiledi. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış programının tamamlanmasının ardından futbolcular sahaya çıktı ve turnuvanın ilk karşılaşmaları başladı.

Barcelona iptali ve Türkiye'den destek:

KKTC Dostluk Kupası, İspanyol ekibi Barcelona'nın KKTC'de planladığı futbol kampının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin girişimleri sonucu iptal edilmesinin ardından hayata geçirildi. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun UEFA ile istişare ederek İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduğu, iptal kararının ardından Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM partisinin "Hedefimize ulaştık" açıklamasını yaptığı bildirildi.

Bu gelişmeler sonrası KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile temaslara geçti. Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin dört büyük kulübünün altyapı takımlarının KKTC'ye gelmesi kararlaştırıldı.

Tarihi boyut ve organizasyonun hedefi:

1975'te düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nın ardından Türkiye'nin dört büyük kulübü 51 yıl sonra yeniden KKTC'de bir araya gelmiş oldu. Organizasyon, Kıbrıs Türk futbolunun uluslararası alanda karşılaştığı kısıtlamalar nedeniyle ayrı bir önem taşıyor ve genç oyunculara köklü kulüplerin altyapılarıyla aynı sahada mücadele etme olanağı sunuyor.

İki gün sürecek turnuva kapsamında ekipler Lefkoşa Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Organizasyonun amacı, genç futbolcuların sportif gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye ile KKTC arasındaki spor alanındaki iş birliğini, kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. KKTC Dostluk Kupası "Sahada rekabet, gönüllerde kardeşlik" anlayışıyla yarın tamamlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un U15...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un U15 takımlarının katılımıyla düzenlenen KKTC Dostluk Kupası, kortej yürüyüşüyle başladı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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