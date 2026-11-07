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Furkan Akar'dan 2030 Fransa'da olimpiyat madalyası sözü

Kısa kulvar sporcusu Furkan Akar, 2026'da dünya şampiyonasında bronz kazandı, Dünya Turu'nda genel klasmanı altıncı oldu; 2030 Fransa'da madalya hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Furkan Akar'dan 2030 Fransa'da olimpiyat madalyası sözü

dünya ve Avrupa sahnesinde yükseliş:

Erzurum'da 11 yaşındayken kısa kulvar sürat pateniyle tanışan milli sporcu Furkan Akar, son yıllarda Türkiye'yi kış sporlarında öne çıkaran isimlerden biri oldu. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metrede elde ettiği altıncı sıra, ülke tarihinin en iyi olimpik derecelerinden biri olarak kayda geçti. Bir yıl sonra, 2023'te Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metrede aldığı bronz madalya ile Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk Avrupa madalyasını kazandırdı.

dünya şampiyonası ve world tour başarıları:

2026 sezonunda Akar, başarısını dünya düzeyinde de gösterdi. Mart 2026'da Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metre finalini üçüncü sırada tamamlayarak elde ettiği bronze ile Türkiye'ye kısa kulvar dünya şampiyonaları tarihindeki ilk madalyayı getirdi. Bu madalya, sporcunun kariyerinde yeni bir eşik anlamı taşıdı.

Sezonun World Tour etabında da öne çıkan performanslar sergileyen Akar, 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Vancouver'da yapılan Short Track World Tour 1 etabında 500 metrede 41.334 saniye ile üçüncü olarak podyuma çıktı; aynı organizasyonda 1000 metrede Final A'ya yükselip yarışı dördüncü bitirdi. 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirilen World Tour 2 etabında ise 500 metre Final B'yi birincilikle tamamlayarak genel sıralamada önemli puanlar aldı. Montreal'de 500 metrede kaydettiği 40.197 saniye ile kendi adına ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

Bu iki etapta elde edilen dereceler, Akar'ı Short Track World Tour genel klasmanında altıncı sıraya taşıdı ve sezonun başındaki istikrarlı yükselişine işaret etti.

gelecek hedefi: 2030 Fransa ve olimpiyat madalyası:

Avrupa ve dünya şampiyonası madalyalarının ardından Dünya Turu kürsüsüne de çıkan milli sporcu, hedefini bir adım daha öteye taşıdı. Akar, elde ettiği başarılara ilişkin duygularını şu sözlerle aktardı: "Bu başarılara sahip olmak çok gurur verici bir şey. Bu ilkleri başarmak istiyordum, bunun için söz vermiştim. 2026 Dünya Şampiyonası'ndan sonra çok motive oldum. Avrupa Şampiyonası madalyasını aldıktan ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıktan sonra artık geriye Dünya Turu madalyası ve olimpiyat madalyası kalmıştı. Dünya Turu için de söz vermiştim ve bu sözümü tuttum. Çizgiyi geçtikten sonra o an hayallerime ulaştığımı hissettim."

Kariyerindeki hedeflerin büyük bölümünü tamamladığını belirten Akar, 2030'da Fransa'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları için iddialı konuştu: "Şu an olimpiyat sözü veriyorum. 2030 Fransa'da inşallah tek bir mesafede değil, sadece bronz madalyayla da yetinmeyerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüde yer almak istiyorum."

Bu hedef yolculuğunda Akar'ın yanında olan isimlerden biri de ağabeyi ve antrenörü Burak Akar (28). Eski milli sporcu olan Burak, dört yıldır milli takım antrenörlüğü yaptığını ve ilişki dinamiklerinin zaman içinde profesyonel bir antrenör-sporcu yapısına dönüştüğünü vurguladı: "Uzun süredir milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Artık aramızda abi-kardeş ilişkisinden çok antrenör-sporcu ilişkisi var. Diğer sporculardan kendisini ayırt etmemeye çalışıyorum, zaten ayırt etmiyorum."

Furkan Akar, elde ettiği uluslararası dereceler, geliştirdiği Türkiye rekoru ve Dünya Turu'ndaki istikrarlı sıralamasıyla 2030 hedefi için güçlü bir zemin oluşturmaya devam ediyor. Milli patencinin önünde, olimpiyat kürsüsü hedefiyle şekillenen yeni bir hazırlık dönemi bulunuyor.

KISA KULVAR SÜRAT PATENİNDE AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA KAZANDIĞI MADALYALARLA TÜRK SPOR...

KISA KULVAR SÜRAT PATENİNDE AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA KAZANDIĞI MADALYALARLA TÜRK SPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRAN ERZURUMLU MİLLİ SPORCU FURKAN AKAR, 2026 YILINDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA DİKKAT ÇEKTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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