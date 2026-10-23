Afyonkarahisar semalarında allı turnaların kış göçü görsel şöleni

Afyonkarahisar semalarında göç manzarası:

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kuzeyden güneye doğru hareketlenen kuş sürüleri Afyonkarahisar semalarında dikkat çekti. Mola veren ve rotalarında ilerleyen allı turna (pelikan) sürüleri, gökyüzünde oluşturdukları yoğun ve estetik tablolarla doğaseverlerin ilgisini çekti.

Mola ve senkronize uçuşlar:

Gökyüzünde sarmal çizer gibi süzülen ve zaman zaman mola noktalarına inen dev kuş sürüsü, çevredeki vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından cep telefonları ve kameralarla kaydedildi. Kayıtlarda allı turnaların dinlenme anları ve senkronize uçuşları öne çıktı.

Yetkililer, göç dönemlerinde sulak alanların korunmasının kritik önem taşıdığını belirterek bu tür mola veren kuşların yaşam döngüsü için bölgedeki habitatların korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Doğaseverler ve yerel halk, bu nadir gözlem anlarını ilgiyle takip ederken görüntüler sosyal medyada paylaşılarak bölgenin doğal zenginliğine dikkat çekildi.

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE SICAK BÖLGELERE DOĞRU GÖÇE BAŞLAYAN ALLI TURNA (PELİKAN) SÜRÜLERİ, AFYONKARAHİSAR SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. MOLA VEREN VE ROTALARINDA İLERLEYEN DEV KUŞ SÜRÜSÜ, DOĞASEVERLER TARAFINDAN ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI.