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Afyonkarahisar semalarında allı turnaların kış göçü görsel şöleni

Kış göçüyle Afyonkarahisar semalarına ulaşan allı turna sürüleri, mola anları ve senkronize uçuşlarıyla doğaseverlere ve fotoğrafçılara görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar semalarında allı turnaların kış göçü görsel şöleni

Afyonkarahisar semalarında göç manzarası:

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kuzeyden güneye doğru hareketlenen kuş sürüleri Afyonkarahisar semalarında dikkat çekti. Mola veren ve rotalarında ilerleyen allı turna (pelikan) sürüleri, gökyüzünde oluşturdukları yoğun ve estetik tablolarla doğaseverlerin ilgisini çekti.

Mola ve senkronize uçuşlar:

Gökyüzünde sarmal çizer gibi süzülen ve zaman zaman mola noktalarına inen dev kuş sürüsü, çevredeki vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından cep telefonları ve kameralarla kaydedildi. Kayıtlarda allı turnaların dinlenme anları ve senkronize uçuşları öne çıktı.

Yetkililer, göç dönemlerinde sulak alanların korunmasının kritik önem taşıdığını belirterek bu tür mola veren kuşların yaşam döngüsü için bölgedeki habitatların korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Doğaseverler ve yerel halk, bu nadir gözlem anlarını ilgiyle takip ederken görüntüler sosyal medyada paylaşılarak bölgenin doğal zenginliğine dikkat çekildi.

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE SICAK BÖLGELERE DOĞRU GÖÇE BAŞLAYAN ALLI TURNA (PELİKAN)...

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE SICAK BÖLGELERE DOĞRU GÖÇE BAŞLAYAN ALLI TURNA (PELİKAN) SÜRÜLERİ, AFYONKARAHİSAR SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. MOLA VEREN VE ROTALARINDA İLERLEYEN DEV KUŞ SÜRÜSÜ, DOĞASEVERLER TARAFINDAN ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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