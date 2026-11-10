Afyonkarahisar'da 10 kasım: Atatürk saygı, minnet ve rahmetle anıldı

afyonkarahisar'da 10 kasım töreni:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle anıldı.

çelenk sunumu ve protokol:

Kocatepe Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreninde Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ile Belediye Başkan Vekili Derya Palalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

saygı, minnet ve rahmetle anma:

Resmi tören, katılımcıların saygı duruşu ve çelenk sunumuyla tamamlandı; Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tören alanında saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AFYONKARAHİSAR'DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.