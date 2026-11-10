almanya'dan yöneticilere 'romantik casusluk' uyarısı

Almanya iç istihbaratından yöneticilere tedbir çağrısı:

Almanya'nın iç istihbaratı Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), ABD'li çip üreticisi Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddialarının ardından şirket yöneticilerini hedef alan romantik ilişkiler yoluyla bilgi edinme yöntemlerine karşı uyarı yayımladı.

BfV, medyada yer alan iddiaları işaret ederek yabancı istihbarat servislerinin zaman zaman hedeflerin özel yaşamlarına girerek onları zor durumda bırakma veya işbirliğine zorlamaya çalıştığına dikkat çekti. Kurum, bu tür operasyonlarda hedeflerin sistematik olarak seçilip izlendiğini vurguladı.

bal tuzağı yöntemi nedir ve nasıl işliyor:

BfV uyarısına göre, söz konusu yöntemlerde amaç, hedefin duygusal ilişki içine sokularak hem bilinçli hem de bilinçsiz işbirliğinin sağlanmasıdır. Kurum, bu sürecin yalnızca bireysel skandallar yaratmakla kalmayıp, kurumsal bilgi akışı ve karar alma mekanizmaları üzerinde de etkili olabileceğine işaret etti.

Alman medyasındaki haberlerde, iddiaların merkezinde yer alan ilişki örneği olarak Alice Huang ile Jensen Huang arasında geçenlerin gösterildiği belirtildi; bu olayın ardından başlatılan soruşturmanın Nvidia hisselerinde kayıplara yol açtığı ifade edildi.

yetkililerin değerlendirmeleri ve olası etkiler:

Alman Federal Meclisi İstihbarat Kurumlarını Denetleme Komisyonu (PKGr) Başkanı Marc Henrichmann, "Çin istihbarat servislerinin Alman şirketlerinin yönetim kademelerine kadar kasıtlı olarak temas kurmaya çalıştığı ihtimali göz ardı edilemez. Çin casusluğu artık soyut bir tehdit değil, Almanya’da da gerçek, günlük bir zorluk" sözleriyle riskin ciddiyetini vurguladı.

Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stephan Kramer ise "Nvidia vakası, bu tür kişisel ilişkilerin güvenlik açısından ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor" diyerek benzer girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

BfV'nin uyarısı, sadece teknoloji ve çip sektörünü değil, siyaset ve iş dünyasının üst düzey yöneticilerini de kapsayan bir tehdidin altını çiziyor. Kurumun açıklamaları, şirket içi farkındalık, iletişim güvenliği ve kişisel ilişkilerde risk değerlendirmesi konularının önceliklendirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Olayda adı geçen taraflar ve konuya ilişkin soruşturmalarla ilgili gelişmeler medyada izlenmeye devam ediyor; yetkililer, benzer yöntemlerin tespit edilmesi ve önlenmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

ALMANYA'DA İÇ İSTİHBARATI, NVİDİA CEO'SU JENSEN HUANG HAKKINDAKİ CASUSLUK İDDİALARININ ARDINDAN ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİ ROMANTİK İLİŞKİLER YOLUYLA BİLGİ ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN CASUSLUK FAALİYETLERİNE KARŞI UYARDI.