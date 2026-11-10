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Başkan Özdemir: cumhuriyeti eser ve üretimle yarınlara taşıyoruz

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım'da Atatürk'ü anarak cumhuriyeti çalışarak, üreterek ve eserlerle geleceğe taşıma iradesini dile getirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Özdemir: cumhuriyeti eser ve üretimle yarınlara taşıyoruz

Başkan Özdemir'ün 10 Kasım mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda, 10 Kasım anmasının hem bir veda hem de mirasa sahip çıkma günü olduğunu belirtti. Özdemir, milletin bağımsızlık iradesini ortak bir akılla taçlandıran Atatürk’ün devlet anlayışını ve bilime verdiği önemi hatırlatarak, bu mirası yaşatmanın en somut yolunun çalışmak ve üretmek olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün mirası ve devlet anlayışı:

Mesajında Atatürk’ün tarihsel rolüne işaret eden Özdemir, cephede kazanılan zaferin Cumhuriyet ile taçlandığını ifade etti. Atatürk’ün en büyük gücünün milletine duyduğu sarsılmaz güven ve her şartta aklı, bilimi öncü kabul eden devlet adamlığı olduğunu kaydetti. Bu yaklaşımın bugün de toplumsal ve yerel hizmet anlayışının temelini oluşturduğunu söyledi.

Niğde'ye hizmet vurgusu:

Özdemir, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e vefanın karşılığını şehir için yapılan hizmetlerle sunduklarını belirterek, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü rehber edindiklerini aktardı. Niğde'ye değer katma, gençlere daha güçlü bir gelecek hazırlama ve ülkenin kalkınmasına katkı verme hedefiyle "gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz" dedi.

Son bölümde Özdemir, "Bu duygularla; vefatının 88. yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhu şad, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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